Kremmen wird bunt: Kinder können Ostereier bemalen

Kremmen

Alle großen und kleinen Kremmener sind aufgerufen, Ostereier zu bemalen und diese bei den Verkaufsfilialen der Bäckereien Forduhn in Groß-Ziethen, Guse in Flatow und Plentz in Kremmen abzugeben. Das teilte Andrea Busse aus der Kremmener Tourismusinformation mit. In diesen drei Bäckereien stehen Kartons bereit, in die die fertigen Ostereier gepackt werden können.

Zudem können auch Eltern ihren Kindern bemalte Ostereier in die jeweiligen Einrichtungen mitgeben. Auch in der Touristeninformation im Kremmener Scheunenviertel kann jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr eine kontaktlose Abgabe erfolgen.

Wer seiner „Ostereierspende“ seine Kontaktdaten beilegt – in den Bäcker-Filialen bitte beim Verkaufspersonal abgeben, im TiP in den Briefkasten einwerfen – erhält in jedem Fall ein kleines Dankeschön.

Was genau dann mit den bunten Eiern passieren soll, ist noch ein Geheimnis. Andrea Busse: „Nur so viel: Die kleinen Kunstwerke werden gut sichtbar aufgehangen werden. Ziel ist es, den Kremmener Bürgerinnen und Bürgern eine Osterfreude zu bereiten. Etwa eine Woche vor Ostern könnte man schon mal auf dem Kremmener Marktplatz vorbei schauen oder vielleicht doch im Scheunenviertel?“

Von MAZonline