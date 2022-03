Kremmen

Kremmen hat wieder den Blues – und in diesem Fall könnte man sagen: Endlich! Denn wenn am Sonnabend, 26. März, im Scheunenviertel die Bluesnacht stattfindet, dann handelt es sich gewissermaßen um die 2020er-Veranstaltung, die wegen der Coronapandemie mehrfach verschoben worden war. Nun stehe dem Event aber nichts mehr im Wege, wie Veranstalter Andreas Dalibor am Donnerstag bestätigte. Es sind allerdings nicht ganz so viele Scheunen am Start wie vor der Pandemie. „Es sind sechs Scheunen, sonst waren es neun.“

Die Bluesnacht funktioniert folgendermaßen: Für eine der teilnehmenden Scheunen werden Tickets gekauft. Dort beginnt man dann um 20 Uhr auch seinen Konzertabend. „Ab der ersten Pause gegen 20.45 Uhr kann man dann die Scheunen wechseln“, erklärt Andreas Dalibor. So könnten sich die Besucher des Scheunenviertels im Laufe des Abends – bis kurz vor Mitternacht – auch verschiedene Konzerte ansehen. Mit dabei sind diesmal Frank Plagge, der in der „Kombüse 11“ spielt. Chris Kramer & Beatbox ´n´ Blues gibt es in der „Tiefsten Provinz“, Indiana & the Bandits sind in der Scheune „Landparty“, Katherine Balloun kommt in die Bikerscheune „Um´s Luch“, Waldi Weiz musiziert in der Spargelscheune und die Joris Hering Bluesband in der Scheune 29.

Ein paar Tickets wurden zurückgegeben

Laut der Info auf der Kremmener Internetseite zur Veranstaltung gibt es noch wenige Resttickets. Nachfragen dazu sind im Tourismusinformationspunkt in der Museumsscheune möglich.

Als die Bluesnacht im März 2020 das erste Mal abgesagt worden ist, da begann das große Herumtelefonieren. „Damals haben wir viele Leute angerufen, aber eigentlich war da jedem schon klar, dass die Bluesnacht nicht stattfinden konnte“, erinnert sich Andreas Dalibor. Auch wurde vor zwei Jahren sehr dafür geworben, dass die Tickets nicht zurückgegeben werden sollten – die meisten haben sich daran gehalten. „Bei mir wurden sechs Tickets zurückgegeben, davon sind vier aber gleich wieder weggegangen.“

Dass die Bluesnacht ziemlich sicher wieder stattfinden könne, habe zum Jahresende 2021 mehr oder weniger festgestanden. „Als die 2GPlus-Regel kam, war klar, dass wir die Veranstaltung machen können. Knackpunkt waren immer die Abstände. Wir haben so viele Tickets verkauft, dass das so nicht funktioniert hätte.“ Durch 2G-Plus und den entsprechenden Nachweisen würde das aber wegfallen.

Von Robert Tiesler