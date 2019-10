Orion

In der Nacht zum Dienstag wurden durch bisher unbekannte Personen auf dem Friedhofsgelände in der Nauener Straße in Kremmen-Orion die Leichenhalle und der Andachtsraum gewaltsam geöffnet und nach erstem Überblick Lautsprecherboxen entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Von MAZonline