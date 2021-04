Kremmener Kirchengemeinde bittet um Spenden für Groß-Ziethen

Groß-Ziethen

Die Sanierung der Kirche in Groß-Ziethen befindet sich in der Endphase. Allerdings benötigt die Evangelische Kirchengemeinde zur Finanzierung der Bauarbeiten noch Spenden. Das teilte Pfarrer Thomas Triebler mit. „Was lange währt, wird gut. Ich hoffe, dass dies auch für die Sanierung der Groß-Ziethener Kirche gilt“, sagte Triebler im Gemeindebrief.

Im Juli 2018 begannen im Kremmener Ortsteil die Bauarbeiten. Dass sich das Ganze drei Jahre hinziehen würde, war anfangs so nicht geplant. „Es war ja bereits im vergangenen Jahr ein Einweihungstermin festgelegt worden, der aber nicht nur wegen Corona zu halten gewesen war“, so der Pfarrer.

Bauarbeiten umfangreicher als gedacht

Hintergrund ist, dass die Bauarbeiten umfangreicher geworden sind als ursprünglich geplant. Los ging es mit der Sanierung des Kirchenschiffs und des Dachstuhls. „Wir waren eigentlich gut vorbereitet, aber dann wurde Schwamm gefunden“, sagte Thomas Triebler bereits in einem Gespräch zu den Bauarbeiten im vergangenen Jahr. Es mussten viele Balken ausgetauscht und die Decke erneuert werden. Schon im Frühjahr 2020 war klar: Die Kosten betragen nicht die geplanten 184.000 Euro, sondern liegen nun bei 219.000 Euro. „Die Schäden am Dachstuhl waren sehr viel größer, als bei der vorbereitenden Untersuchung festgestellt wurde.“ So sollte die Turmeindeckung eigentlich auch nur ausgebessert werden. Aufgrund der Schäden folgte aber eine komplette Erneuerung.

Fördermittel habe es für die Bauarbeiten nicht gegeben, Die evangelische Kirchengemeinde musste einen Kredit in Höhe von 60.000 Euro aufnehmen.

Es fehlen etwa 20.000 Euro

„Wir mussten ziemliche Abstriche machen“, sagte Thomas Triebler am Freitag in einem Gespräch mit der MAZ. Denn eigentlich sollten im Kirchenraum auch die beiden Seitenschiffe wieder geöffnet werden, auf der linken Seite sollte eine Glaswand entstehen. Daraus wird nun erst mal nichts – das Vorhaben war angesichts des größeren Umfangs der eigentlichen Bauarbeiten nicht mehr machbar. „Wir müssen gucken, wie wir weiterkommen“, so der Pfarrer.

Deshalb nun auch noch mal der Aufruf nach Spenden. Derzeit würden noch etwa 20.000 Euro fehlen, so Thomas Triebler am Freitag. Denn nach Abschluss der Sanierung muss auch der Innenraum gestaltet werden. Altarbehänge und ein neuer Teppich für den Altarraum werden noch benötigt. „Dafür bitten wir ganz herzlich um Unterstützung“, so der Pfarrer.

Vorplatz-Pläne vorerst auf Eis

Ursprünglich gab es auch Pläne, den Vorplatz der Groß-Ziethener Kirche neu zu gestalten. Es sollte eine Art Festplatz entstehen, der auch für andere Feste des Dorfes genutzt werden sollte. Doch durch die teueren Bauarbeiten seien auch diese Pläne erst mal vom Tisch.

Momentan sind die Maler in der Kirche. Thomas Triebler hofft, dass die Arbeiten Ende Mai beendet seien, denn schon für Juni seien Trauungen in der Kirche angemeldet worden. Zu Ostern fand in Groß-Ziethen nur ein sehr kleiner Gottesdienst im neuen „Raum der Stille“ statt. Dieser Raum soll nach jetzigen Plänen nach Abschluss aller Arbeiten bestehen bleiben.

Infos zu den Spenden im Gemeindebüro unter 033055/70330.

Von Robert Tiesler