Kremmener Mutter erhält Antwort auf ihren Brief ans Bildungsministerium

Flatow

Zu Beginn der Woche berichtete die MAZ über eine Mutter aus Flatow, die sich angesichts des Präsenzunterrichtes der Abschlussklassen Sorgen um die Gesundheit ihrer Tochter macht, aber auch um die der Lehrer sowie allen Angehörigen. Deshalb schrieb die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, einen Brief an das Bildungsministerium und erhielt nur wenige Tage später Antwort.

Trotz Verständnis für andere Sichtweisen bleibt die Mutter bei ihrem Standpunkt

Dass diese sehr allgemein gehalten sein würde, hatte sie bereits erwartet. „Es ist auf jeden Fall toll, dass überhaupt jemand geantwortet hat“, sagt sie. „Allen Mitarbeitenden des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, allen voran der Ministerin ist klar, dass die derzeitige Unterrichtssituation für niemanden befriedigend ist“, heißt es. „Im Fall der Abschlussklassen hat man sich aber trotz allgemeinem Lockdown für den Präsenzunterricht entschieden, weil nicht alle Lernenden über die gleichen technischen und räumlichen Voraussetzungen verfügen, man aber die Chancengleichheit aller in Vorbereitung auf die Prüfungen gewährleisten möchte. Dies geschieht auch, um die Gleichwertigkeit der Abschlüsse zu gewährleisten.“ Dass die technische Ausstattung als Argument für die Chancengleichheit herangezogen wird, erstaunt die Flatower Mutter. „Das hätte ich nicht gedacht, da das Problem doch nun schon seit März bekannt ist“, sagt sie. Später heißt es: „Es gibt Eltern, die warnen, dass Präsenzunterricht momentan die Gesundheit ihre Kinder gefährdet. Es gibt aber auch Eltern, die bei Schulschließungen um deren Bildung fürchten. Für die eine wie die andere Haltung gibt es gute Argumente. Im Moment müssen wir abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.“ Für die Flatowerin bleibt es aber dabei, dass die Sorge um die Gesundheit für sie persönlich größer ist, als die Sorge um die Bildung, auch wenn sie Verständnis für die Sichtweise anderer Eltern hat.

Von Wiebke Wollek