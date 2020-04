Ordnungsamt verteilt mehr Knöllchen

Staffelde

Durch die Coronakrise sind die Leute vom Kremmener Ordnungsamt derzeit vermehrt unterwegs. Eigentlich geht es um die Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen, aber für die Staffelder haben diese Überprüfungen noch einen Nebeneffekt, die für Ärger sorgen.

Staffeldes Ortsvorsteher Heino Hornemann (parteilos, CDU-Fraktion) berichtete in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung, dass sich Einwohner an ihn gewendet haben, weil sie Knöllchen bekommen haben. Offenbar sind in den vergangenen Wochen in Staffelde verstärkt Knöllchen verteilt worden, weil Autos teilweise auf Grünstreifen abgestellt worden sind. Für Ärger sorgt an den Stellen, dass es ja dort keine regulären Parkflächen gibt – mal abgesehen von den eigenen Flächen auf den eigenen Grundstücken.

Ordnungsamtsleiterin Susanne Tamms bestätigte, dass vermehrt Falschparker registriert worden seien. „Man sollte sich bewusst sein, dass man auf einer Grünfläche nicht parken darf“, stellte sie klar. Das hänge auch damit zusammen, dass bei starken Regenfällen das Wasser irgendwohin ablaufen müsse. Auch dafür seien die Grünflächen da, und wenn dort Autos abgestellt werden, würden die Reifen für eine verstärkte Versiegelung sorgen. Sie sagte aber auch, dass man sich im Ordnungsamt in Kremmen jeden Fall extra anschauen werde.

Von Robert Tiesler