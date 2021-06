Kremmener Ortsbeirat stimmt gegen Rhingärten-Siedlung und macht eigenen Vorschlag 

Kremmen

Der Kremmener Ortsbeirat hat sich am Montagabend mehrheitlich gegen die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die „Rhingärten“ entschieden. Zwischen Straße der Einheit und der Bahntrasse will die Firma Bonava 47 Häuser bauen und verkaufen. Der Bauausschuss hatte sich in der vergangenen Woche mehrheitlich dafür ausgesprochen.

„Der mehrheitliche Konsens ist, dass das so nicht der Weg ist, den wir als Ortsbeirat sehen“, sagte Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) am Dienstag. Stattdessen solle aus Sicht des Ortsbeirates zunächst geprüft werden, ob eine Eigenentwicklung durch die Stadt Kremmen beziehungsweise die Woba möglich sei. „Das soll man erst mal gegenüberstellen, es soll ja für Kremmen kein Minusgeschäft sein“, so Koop weiter. „Die Mehrheit sah es so, dass es für die Entwicklung von Kremmen sinnvoller wäre, den Kremmenern Baugrundstücke anzubieten.“ Als Vergleich wird die Siedlung am Fontaneweg genannt.

Koop sehe das als soziales Kriterium, wenn es darum gehe, den Menschen aus der Stadt und den Ortsteilen Baugrundstücke anzubieten. Ob alle in der Lage seien, die Preise für ein fertiges Haus mit Grundstück von der Baufirma zu zahlen, sei unklar. Kremmens Bauamtsleiter Enrico Wießner hatte im Bauausschuss argumentiert, es gebe in der Verwaltung nicht die Kapazität und das Fachwissen. Ebenso kritisiert worden ist, dass es für das Grundstück kein Ausschreibungsverfahren gegeben habe. Bei einem städtischen Grundstück in Groß-Ziethen habe es ein Bieterverfahren gegeben.

Die Mitglieder des Ortsbeirates haben sich im Fall eines Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan am Seeweg, wo neun weitere Häuser entstehen sollen, für eine Empfehlung entschieden. Am Donnerstag treffen die Stadtverordneten in der Stadtparkhalle die endgültigen Entscheidungen. Beginn: 19 Uhr.

Von Robert Tiesler