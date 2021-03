Flatow

Pure Ostalgie: Das Büro des Ortsvorstehers hinter dem Gemeinderaum könnte auch ein kleines Museum sein. Ein uralter Tisch, Stühle, Schränke aus DDR-Zeiten. Hier ist die Zeit stehengeblieben. „Früher habe ich hier zweimal im Monat gesessen“, sagt Gert Dietrich. Er ist schon jahrzehntelang Bürgermeister und jetzt Ortsvorsteher in Flatow. „Wenn jetzt jemand was möchte, kann er mich zu Hause anrufen.“

Überhaupt – dieses Gebäude an der Hauptstraße, gegenüber der Feuerwehr ist mit vielen Erinnerungen behaftet. „Das war mal die Schule“, sagt Gert Dietrich. Allerdings nur für die 5. bis 8. Klassen. Er zeigt auf eine Tür im Flur: „Da hinten war das Lehrerzimmer.“ Später gab es dort auch einen Zahnarzt und die Post. Heute befinden sich neben dem Gemeinderaum in diesem Gebäude mehrere Wohnungen.

Das Büro des Ortsvorstehers. Quelle: Robert Tiesler

Wirklich etwas zu entdecken gibt es gegenüber, bei der Feuerwehr. In einer Extra-Garage steht die alte Feuerwehr-Spritze von 1926. Sie hatte ihren letzten Einsatz im Jahre 1953, saniert worden ist sie 2005. Gleich daneben steht ein weiterer Oldtimer: Ein Leichenwagen von 1930, der mehr als 30 Jahre lang in Flatow im Einsatz war. „Wenn jemand in Flatow gestorben war, dann kam dieser Wagen zum Einsatz. Der war sehr desolat, bevor er saniert worden ist. Drei der Säulen waren durchbrochen“, berichtet der Ortsvorsteher.“ Die Feuerwehr-Spritze sieht man auch mal, wenn Feste und Umzüge im Dorf stattfinden.

Der historische Leichenwagen. Quelle: Robert Tiesler

Weiter geht es entlang der Hauptstraße. Aus der Ferne ist der Lärm der Autobahn zu hören. An einer Stelle hat man sogar den Blick auf die in der Ferne vorbeirauschenden Autos. Ist sie nach der Sanierung lauter geworden? Gert Dietrich zuckt mit den Schultern. „Je nach Windrichtung.“

Backfee Natja Guse. Quelle: Jeannette Hix

Etwas versteckt, hinten auf einem Hof an der Hauptstraße ist die Bäckerei Guse, eines der wenigen Geschäfte im Dorf. „Die Bäckerei ist schon fest verankert in den Köpfen der Menschen“, sagt Natja Guse, die Frau des Bäckermeisters Karsten Guse. „Samstags kommen die Leute in Scharen, das ist unser stärkster Tag. Die Mürbeteigecken nach altem Rezept seien momentan besonders beliebt. Um die spätere Zukunft des Geschäfts sieht es allerdings nicht so gut aus. Eine Nachfolge ist nicht in Sicht. Wenn der Bäcker in Rente geht, in zehn bis 15 Jahren vielleicht, dann könnte auch für die Bäckerei Schluss sein.

Blick auf den Friedhof. Quelle: Robert Tiesler

Weiter geht es auf der Flatower Straße in Richtung Staffelde. Rechts, hinter dem Spielplatz ist der Friedhof, ein Ort der Stille. Umsäumt von Bäumen führt der Hauptweg zur Kapelle. Auf der rechten Seite sind die ganz alten Grabsteine, auch mit bekannten Flatower Namen.

Der Eichenhain. Quelle: Robert Tiesler

Und es gibt noch einen Ort der Stille. Er führt vom Sportplatz aus durch ein kleines Waldstück: der Eichenhain. Es ist wie ein kleiner Waldspaziergang. Allerdings, so räumt auch Gert Dietrich ein: „Inzwischen stehen hier nicht nur Eichen.“ Was auch besser sei, weil Monokulturen heutzutage nicht mehr als beste Lösung angesehen werden. Mitten im Hain gibt es einen kleinen Berg, fast wirkt er wie eine Bühne. „Früher waren hier tatsächlich Veranstaltungen“, erinnert sich der Ortsvorsteher. Heute aber wäre das zu aufwendig – schon allein wegen der Technik. Abe es wäre ein wunderbare Ort dafür, für Lesungen zum Beispiel.

Der Dorfteich am Dreschplatz. Quelle: Robert Tiesler

Letzte Station: der Dreschplatz mit dem Dorfteich. Marcus Neumann wohnt in Sichtweite davon. Gerade baut er an einem Nebengebäude. „Ich bin seit zweieinhalb Jahren in Flatow“, sagt er. Er stammt aus Zehdenick, seine Frau kommt aus Kremmen. „Es gefällt uns sehr gut, es ist schön ruhig hier.“ Im Haus von 1948 sei viel umgebaut worden. „Wir kommen ganz gut klar“, sagt er.

Der Sportplatz. Quelle: Robert Roeske

Gert Dietrich lächelt unterdessen: „Hier hat mal meine Patentante gewohnt.“ Er weiß halt zu jedem Fleck in Flatow eine Geschichte.

Von Robert Tiesler