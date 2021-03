Hohenbruch

Die Jalousien sind runtergezogen, drinnen herrscht Stille. Das Hohenbrucher Bürgerhaus ist gesperrt – wegen Corona. Aber normalerweise werde es gut von den Leuten genutzt, sagt Ortsvorsteher Arthur Förster. Es steht dort schon seit etwa 2005. In dem großen Raum können auch größere Feiern stattfinden. „Wir sind stolz, dass wir das damals gemacht haben.“ Ursprünglich sollte ein anderer Saal genutzt werden, aber man habe sich damals anders entschieden. „Es wird sehr gut angenommen.“

Der Spaziergang durch Hohenbruch führt dann erst mal ans andere Ende des Dorfkerns. An der ehemaligen Feuerwache gibt es auch eine Bushaltestelle namens „Dorfkern“, was sich aber wohl eher auf den Namen der Straße als auf den Ortskern an sich bezieht – der ist ja eher zwischen Bürgerhaus, Kita und Kirche. Arthur Förster bleibt im Lindenweg stehen und deutet auf ein Kunstwerk aus Stein. Oben drauf sitzt ein Adler, und wer möchte, kann sich dort hinsetzen. „Das hat ein Anwohner gebaut“, sagt der Ortschef. Ein echter Hingucker.

Förster kennt sein Dorf wie seine Westentasche. Er hat hier schon immer gelebt. „Mit 18 Jahren wurde ich Gemeindevertreter.“ In diesem Jahr wird er 70. Er denkt ans Aufhören. „Irgendwann sollte man loslassen“, sagt er. „Meine Frau kommt in Rente, und dann reicht es.“ Bis zu den nächsten Wahlen ist allerdings noch ein bisschen Zeit.

Weiter geht es zurück auf der Straße namens Dorfkern in Richtung zur Kita. Hier hat sich in den vergangenen Jahren etwas getan. Nicht nur, dass neben der Kirche der Evangelisch-reformierten Gemeinde ein neues Gemeindehaus errichtet worden ist. In die Kita ist auch einiges investiert worden, im vergangenen Jahre ist auf dem dortigen Gelände ein neues Spielgerät eingeweiht worden.

Aber es gibt auch einen öffentlichen Spielplatz, gegenüber der Kita. Der Spielplatz ist auch erst vor einigen Jahren erneuert und moderdiniert worden. Dort schaukelt gerade die vierjährige Nicole. Ihr Vater Christian Nachmeier steht hinter ihr und passt auf. Erst im August 2019 hat er für sich und seine Familie eine Immobilie in Hohenbruch gekauft. „Ein Haus mit Grundstück“, sagt er. Bereut hat er das nicht. „Ich finde es immer noch schön hier. Es ist ein kleines Dorf, schön ruhig, man hat hier keinen Stress. Außerdem ist man schnell in Oranienburg oder Kremmen.“ Nur für seinen Lkw findet er keinen Parkplatz im Ort.

Das mit dem Einkaufen ist in Hohenbruch so eine Sache. Es gibt nichts zum Einkaufen. Wer ins Dorf zieht, muss wissen, dass die nächsten Supermärkte in Kremmen, Schwante oder Oranienburg sind. „Ab und zu kommt aber auch ein Bäckerwagen ins Dorf“, erzählt Wolfgang Engel. Er lebt seit 1977 im Dorf. „Bofrost kommt auch hin und wieder hier vorbei.“ Aber die Hohenbrucher seien daran gewöhnt und arrangieren sich damit. „Ich mag hier die Ruhe und die Umgebung“, sagt Wolfgang Engel. „Wir haben Wälder und Felder. Ideal auch für Outdoor-Aktivitäten, walken oder laufen.“ Er weiß, wovon er spricht. Seine Lieblingsstrecke ist auf dem Plattenweg in Richtung Neuhof, immer am Graben entlang. „Das ist wirklich sehr schön, man trifft dort auch immer dieselben, die sich sportlich betätigen.“ Vorher hatte schon Ortsvorsteher Arthur Förster erzählt, dass in Richtung der Neuhof-Siedlung bald Obstbäume gepflanzt werden sollen.

Entlang des besagten Grabens geht es auf dem Plattenweg in Richtung Neuhof, das schon zum Löwenberger Land gehört. An der Grenze zwischen Hohenbruch und der Neuhof-Siedlung ist die Tierpension mit dem kleinen Tierpark zu finden. Ein ideales Ausflugsziel gerade in Coronazeiten. Auf einer Weide sind Kühe zu sehen, auf der Weide gegenüber Schafe. Dazu der Blick aufs freie Feld. Wahrlich, eine Naturidylle.

