Unterwegs in Beetz: Am Beginn der Dorfstraße erfährt wirklich jeder, wie der Ort heißt, in dem man sich befindet. Wir treffen die Frau, die die Idee dazu hatte. Außerdem wird geklärt, warum es im Beetzer Triftweg eigentlich die drei großen Mehrfamilienhäuser gibt.