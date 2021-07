Für die Badewiese am Kremmener See könnte es bald einen Kompromiss geben. Ins Wasser werden Besucher dennoch nicht ohne Weiteres dürfen. Der Café-Betrieb in der Seelodge soll voraussichtlich Anfang August starten. Das Landgericht Neuruppin urteilte unterdessen im Parkplatz-Streit