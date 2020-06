Seit dieser Woche ist der Zutritt zur Badestelle an der Seelodge in Kremmen für Badegäste gesperrt. Pächter Robert Baumgart, Ortsvorsteher Eckhard Koop und Bürgermeister Sebastian Busse äußern sich. Eine Lösung ist auch schon in Sicht, unklar ist, wie schnell die Umsetzung geht.