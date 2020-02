Sommerfeld

Der Kremmener Seniorenbeirat will an den Festen, die im Sommerfelder Kulturhaus der Sana-Kliniken stattfinden, festhalten. Das bekräftigten die neuen Vorsitzenden Simone Bahr und Wolfgang Engel in einem Gespräch mit der MAZ. Gefeiert wird das Frühlings- und das Herbstfest. Zusätzlich gibt es noch eine Feier aus Anlass der Brandenburgischen Seniorenwoche.

Das nächste, nun schon traditionelle Frühlingsfest der Senioren in Kremmen findet am Sonnabend, 21. März, im Kulturhaus der Sana-Klinken in der Sommerfelder Waldhausstraße 44 statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen an diesem Nachmittag Hartmut Haker und Marika Born, alias „Die Kleene aus Berlin“.

Dazu gibt es im Kulturhaus Kaffee und Kuchen, außerdem ein Abendbrot-Büfett sowie einen kostenlosen Bustransfer zum und vom Veranstaltungsort. Alles das ist im Teilnehmerpreis in Höhe von 15 Euro inbegriffen, teilt der Seniorenbeirat mit.

Beginn des Herbstfestes ist um 14.30 Uhr. Eintrittskarten sind bei den verschiedenen Mitgliedern des Seniorenbeirates der jeweiligen Ortsteile sowie am Mittwoch, 26. Februar, in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr und am Mittwoch, 4. März, zwischen 12 und 14 Uhr im Ratssaal der Stadt Kremmen erhältlich.

Kurzentschlossene können allerdings auch noch am 21. März. vor Ort in Sommerfeld Eintrittskarten erwerben.

Von MAZonline