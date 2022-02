Kremmener Stadtparlament: Irritation um 2G-Regelung

Kremmen

Verwirrung um die Coronaregeln im Kremmener Stadtparlament: Offenbar stand auf der Einladung für die Stadtverordneten, dass die 2G-Regel für die Sitzung am Donnerstagabend gelte. Kurz vor Schluss kam das Thema zur Sprache.

Knackpunkt war der Abgeordnete Helfred Oertel (NPD), der nach eigenen Angaben ungeimpft ist. Erst vor Ort, in der Stadtparkhalle sei ihm aufgefallen, dass an diesem Abend die 2G-Regel gelten sollte, also: Alle müssen geimpft oder genesen sein. Er habe angeboten, den Saal wieder zu verlassen.

Gebauer will 3G-Regel

Die Stadtverordnetenvorsteherin Stefanie Gebauer (UWG/LGU) räumte ein, dass sie den entsprechenden Passus auf der Einladung unterschrieben habe. Sie habe dann aber beschlossen, dass Oertel dennoch teilnehmen durfte und die 2G-Regel demnach zurückgenommen. Sie habe den Standpunkt, dass die 3G-Regel ausreiche, und es müsse jedem Stadtverordneten möglich sein, an der Sitzung teilzunehmen. Eckhard Koop (DUB) verwies zudem auf die Landesregelung, die die 3G-Regel für Abgeordnete vorsehe. Was bedeuten würde: Die 2G-Regel wäre vermutlich anfechtbar gewesen.

Dennoch wollte Brian Berger (CDU) bezüglich Oertels Sitzungsteilnahme von Gebauer wissen: „Hättest du uns nicht fragen müssen?“ Gebauer verneinte das. Zusätzlich entwickelte sich ein kleiner Disput zwischen Reiner Tietz (Linke) und seinem Sitznachbarn der rechtsextrem NPD, Helfred Oertel. Warum er, Tietz, neben dem ungeimpften Oertel sitzen müsse und warum er überhaupt teilnehmen dürfe – so hatte der Streit begonnen. Bezüglich der bei ihm nicht erfolgten Impfung teilte Oertel seinem Nachbarn mit, dass er ja nicht sterben wolle. Die Diskussion wurde dann unterbunden.

Von Robert Tiesler