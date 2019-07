Kremmen

Royaler Besuch am Mittwochmorgen in der „BB Radio-Morgenshow“: Lara Volgnandt, noch amtierende Kremmener Erntekönigin, erschien in voller Pracht und mit einer Mission: Urlaubsvertretung für die Moderatorin Clara Himmel. Die hatte ihren beiden Männern Alex Purrucker und Maiki für diese Woche das „gewisse Etwas“ versprochen und nach Havel- und Schwanenkönigin als Co-Moderatorinnen, gab es am Mittwochmorgen Unterstützung von einer weiteren Königin.

Ein bisschen Männer-Gebalze bei „Ritter“ Purrucker und „Knappe“ Maiki war schon angesagt, als die hochgewachsene Schönheit im Studio auflief. Die 19-jährige „Hoheit“ absolvierte die Co-Moderation quasi als fast letzte Amtshandlung in ihrer Amtszeit, denn Ende August übergibt sie offiziell die Geschäfte an ihre Nachfolgerin ab.

Lara, die sich in ihrem Amt als leidenschaftliche Botschafterin ihrer „Residenz“ versteht, kam ins Schwärmen über dieses tolle und aufregende Jahr. Auf vielen regionalen Festen, aber auch auf der Grünen Woche, ITB, BraLa unterwegs sein, lächeln, winken, Autogramme geben und etwas über ihre Stadt erzählen. Das habe ihr riesigen Spaß gemacht, sagte sie. Souverän meisterte sie auch den Vertretungs-Job als „ Wetterfee“ in der Morgenshow und ließ auch mal hinter die königliche Fassade blicken. So überraschte sie schon ein wenig mit der Ankündigung, dass sie sich auf ihre Ausbildung zur Automobilkauffrau wahnsinnig freue und stellte wohl damit ein hartnäckiges männliches Vorurteil auf den Kopf.

Am Mikro: Erntekönigin Lara. Quelle: BB RADIO

Zum Finale ihrer Audienz rührte sie noch heftig die Werbetrommel für das Ernte- und Regionalparkfest in Kremmen am 31. August und 1. September.

Von MAZonline