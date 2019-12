Kremmens Stadtbrandmeister hört auf

Kremmen

Stadtbrandmeister Gerd Lerche hört auf. Das aus gesundheitlichen Gründen. „In Absprache mit dem Arzt werde ich zum 31. Dezember als Stadtbrandmeister aufhören“, sagt Gerd Lerche. „Er meinte, ich soll vorsichtiger sein. Bei der Stadt Kremmen bleibe ich aber weiterhin.“ Im August habe er die ersten Überlegungen an einen Abschied gehabt. „Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen.“

Gerd Lerche ist seit 2012 Stadtbrandmeister. Zuvor war er Ortswehrführer in Börnicke und später in Staffelde/Groß-Ziethen/Flatow. „Ich werde die Feuerwehr nicht komplett verlassen. Ich trete nur in die zweite Reihe“, sagt Gerd Lerche (61) der MAZ.

Sein Nachfolger wird auf der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag in Kremmen benannt. Es wird Oliver Fritz aus Kremmen.

Von Sebastian Morgner