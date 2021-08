Staffelde

Stroh zu Gold wurde zwar beim Drescherfest in Staffelde nicht gesponnen – aber eine „Goldmarie“ gibt es trotzdem: Die hübsche blonde Caroline Drielich (31) aus Kremmen ist die neue Erntekönigin 2021/22 – adieu Madline, willkommen Caroline. In der Landauer Kutsche samt zwei stolzen Friesen kam Caroline auf das Areal vom Alten Dorfkrug vorgefahren. Da, wo das Drescher-Fest startete. „Liebe Caro, ich wünsche dir, dass du bei den Präsentationen unserer Stadt genauso viel Spaß und Freude hast, wie ich es hatte“, sagt die scheidende Ernte-Königin Madline Fojut (31) zur Begrüßung ihrer Amtsnachfolgerin.

Interessiert beobachten die Besucher vom Drescherfest in Staffelde, was die zwei Ernteköniginnen zu erzählen haben. Quelle: Jeannette Hix

Wie für den „Job zur Erntekönigin“ üblich hatte sich auch Caro bei der Stadt Kremmen beworben und schließlich ihre Mit-Konkurrentinnen aus dem Rennen geschlagen. „Ich freue mich riesig, hier zu sein“, sagte Caro, die einen Tag vorher auch schon ein freudiges Ereignis feiern konnte – ihr Sohn wurde eingeschult.

Die neue Repräsentantin der Stadt Kremmen ist eine Sportskanone. „Ich gehe mit meinem Hund Marty McFly joggen“, verrät die gelernte Krankenschwester, die in den Oberhavel Kliniken Hennigsdorf arbeitet und in ihrer Freizeit auch reiten geht und paddelt. Ihr schickes Ernte-Königin-Outfit ist übrigens gesponsert und die Frauen können sich das Kleid selbst aussuchen.

16 Kuchen haben die Frauen von der Kirchengemeinde Staffelde gebacken. Quelle: Jeannette Hix

Wie es sich für ein zünftiges Drescherfest gehört, wurde da natürlich auch Korn gedroschen. Fabian (8) aus Velten drehte da fleißig die Kurbel an der alten handbetriebenen Getreidewindmühle. „In dieser Maschine wird die Spreu vom Weizen getrennt, und das gedroschene Getreide gesäubert“, erklärt Sandra Lodde (39) vom Mühlenhof Vehlefanz.

So wird oben in die Mündung das gedroschene Getreide hineingegeben. Mit Muskelkraft werde ein Rad angetrieben und so Wind erzeugt. Über den Windkanal schieße dann die leichte Spreu nach hinten raus. „Über mehrere Siebe werden die Getreidekörner gerüttelt, um das Korn von Steinchen oder anderen Fremdkörpern zu trennen“, sagt Sandra Lodde. Schließlich wird das gesiebte „Gold der Bauern“ aufgefangen und kann zu Mehl verarbeitet werden.

Fabian aus Velten dreht fleißig Kurbel der handbetriebenen Getreidewindmühle – so wird die Spreu vom Weizen getrennt. Sandra Lodde (39) vom Mühlenhof Vehlefanz erklärt, wie die alte Maschine funktioniert. Quelle: Jeannette Hix

In den Niederlanden habe man im 16. Jahrhundert einst die Maschine erfunden, ist zu erfahren. Viele Namen habe man der Getreidemühle einst verpasst wie Mohnklapper. „Weil die Mühle so laut klappert und weil man darin auch Mohn bearbeitet hat“, sagt Sandra Lodde, die schon mal Werbung macht für das Mühlenfest am 12. September in Vehlefanz.

Zwei Ernteköniginnen in Begleitung: Staffeldes Ortsvorsteher Heino Hornemann, Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) und Uwe Feiler (CDU), Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Quelle: Jeannette Hix

Viel los war beim Drescherfest, das Hof-Eigentümer und Post-Kutschen-Inhaber Dietmar Sturzbecher mit auf die Beine gestellt hat. So war neben mehrmaligem Schaudreschen auch ein Feuerwehrski-Wettkampf angesagt, der Kremmener Rock’n Roll Club Butterfly ließ die Pettycoats schwingen und natürlich wurde zum Festbeginn die Erntekrone gehisst. Vorher war aber die große Treckerparade auf das Areal vom Alten Dorfkrug getuckert.

Kutscher Kurt hat die zwei Friesen vorm Landauer voll im Griff. Quelle: Jeannette Hix

Darunter war auch der stolze Treckerbesitzer Detlef Schneider aus der Kremmener Kuhsiedlung. Seine Familie hat der Traktor-Fan mitgebracht. „Mein Traktor ist Baujahr 1964. Den hab’ ich zwei Jahre selbst aufgebaut“, sagt Detlef Schneider.

Familienoberhaupt Detlef Schneider hat zum Drescherfest gleich seine ganze Familie mitgebracht. Seinen Traktor Baujahr 1964 hat er selbst zwei Jahre lang aufgemöbelt. Quelle: Jeannette Hix

Erntekönigin Caro jedenfalls hat schon fest gebuchte Auftritte: Sie ist beim Street Food Festival vom 13. bis 15. August auf dem Spargelhof Kremmen dabei und am 4. September ab 11 Uhr beim Kremmener Erntefest im Historischen Scheunenviertel. Na und dann startet ja hoffentlich vom 21. bis 30. Januar 2022 endlich wieder live die Internationale Grüne Woche in Berlin, wo Caro die Stadt Kremmen präsentiert.

Von Jeannette Hix