Künstlerin ist nach Kremmen gezogen – Brigitte Grau malt Landschaften und Porträts

Es war so einiges geplant. Vielleicht eine Ausstellung in der Alten Lebkuchenfabrik. Vielleicht auch eine Schau im Garten. Aber durch Corona steht alles still. Dabei würde Brigitte Grau gern zeigen, was sie so alles für Kunst geschaffen hat – und das ist einiges.

Die 64-Jährige lebt mit ihrem Mann noch nicht sehr lange in Kremmen. Erst im vergangenen Jahr ist sie in die Stadt gezogen. „Unser Sohn ist in Berlin, aber in die Stadt wollten wir nicht, da hat sich Kremmen so ergeben“, erzählt sie. Brigitte Grau kommt aus Erding, nordöstlich von München. Sie hat dort sehr lange als Floristin gearbeitet, später arbeitete die lange in der Erdinger Therme. „Und nebenbei habe ich schon immer gemalt. Hauptsächlich Landschaften und Porträts.“ Gute 35 Jahre lang betreibt sie ihr größtes Hobby.

Sie wollte sich allerdings beim Malen nie einem bestimmten Lehrer anschließen. „Ich habe mir viele Fachbücher gekauft. Leute, die in eine Schule gehen, übernehmen oft den Stil des Lehrers, wie Abziehbilder“, sagt sie. „Ich wollte mir alles selbst aneignen.“ In Erding hat sie zu Hause ein kleines Atelier gehabt. In Kremmen hat sie auch wieder einen Raum zum Malen. Zudem war sie in Bayern auch in verschiedenen Kunstvereinen. „Im Moment ist es hier ja noch schwer, Kontakte zu knüpfen.“ Corona erschwert momentan auch dies. Aber sie hat sich schon erkundigt, welche Möglichkeiten es in Oberhavel gibt. „Und ich bin in einer großen Künstlergruppe auf Facebook mit 3000 Mitgliedern.“

Wie oft widmet sie sich ihrem Hobby? „Das ist ganz unterschiedlich, mal mehr, je nach Wetterlage oder wenn eine Ausstellung ansteht. Ich male mal die ganze Woche, mal auch nicht, aber schon regelmäßig.“ Sie fährt beispielsweise viel mit dem Rad in Kremmen herum und macht Fotos. „Den Beetzer See mag ich zum Beispiel sehr gerne“, sagt sie. „Ich beginne anhand der Fotos zu malen, und dann verselbstständigt es sich. Es ist immer schöner, wenn es sich verselbstständigt.“

Wenn es darum geht, gute Stimmungen zu erzeugen, dann denkt sie in dem Zusammenhang an Himmelsstimmungen. „Die sind ja hier wirklich wunderbar, das ist stärker als in Bayern. Hier ist alles offener, hier gibt es zum Beispiel viele tolle Sonnenuntergänge.“ Angefangen hat sie mit Acryl- und Seidenmalerei. Inzwischen arbeitet sie viel mit Pastellkreiden, Acryl und Ölkreiden. Bei größeren Formaten dauert es schon mal ein paar Wochen, bis so ein Kunstwerk fertig ist. „Manchmal auch nur ein paar Stunden.“ Für sie bedeutet das Malen auch eine Beruhigung der Seele. Um die 140 Werke seien schon entstanden.

Einen Einblick und Infos gibt es auf www.grauzone-art.de

