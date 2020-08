Kremmen

Die momentane Zeit ist für Kulturschaffende alles andere als einfach. Clubs sind seit gut fünf Monaten geschlossen, ebenso Theater. Konzerte und Lesungen finden nach ebenfalls längerer Pause momentan im noch relativ kleinen Rahmen statt. Die Einnahmen für Kulturschaffenden sind mau. Die Coronakrise macht allen sehr zu schaffen.

Katrin Sprenger und Jan Kühling wollten der Kulturszene ein bisschen unter die Arme greifen. „Auch, weil ich das alles ein bisschen ungerecht fand“, erzählt Katrin Sprenger. „Einige durften aufmachen, andere nicht.“ Das sei kaum durchschaubar gewesen. In Kremmen betreiben die beiden seit dem vergangenen Jahr den Hof „Kunst & Beeren“, direkt am Kanal am Ortsausgang Richtung Sommerfeld.

Anzeige

„Wir hatten uns anfangs ganz gut überlegt, ob wir aus Solidarität auch erst mal nicht aufmachen“, erzählt Katrin Sprenger. Diese Idee sei aber schnell verworfen worden. Stattdessen öffneten sie ihren Hof – und wollten der Kulturszene in Brandenburg etwas zurückgeben. Die spendeten die kompletten Einnahmen des ersten Wochenendes an den Landesfachverband für Popularmusik, dem ehemaligen Brandenburgischen Rockmusikerverband. „Alles, was wir an Kuchen hatten, Speisen und Getränken“, erzählt Katrin Sprenger. Auch das Geld, das die Kunden für die hofeigenen Fruchtaufstriche bezahlt haben – kurzum: alles, was eingenommen wurde. „Es gab auch Leute, die dann 10 Euro Trinkgeld gegeben haben.“ Über Facebook sei die Aktion publik gemacht worden, auch Freunde seien eingeladen worden. Auch das Paar selbst gab etwas privat dazu. Am Ende stand auf dem Spendenscheck eine Summe in Höhe von 506 Euro.

Weitere MAZ+ Artikel

Boris Messing spielte am Sonnabend auf dem Hof. Quelle: Robert Roeske

„Es herrschte eine wirklich sehr angenehme Stimmung“, blickt Katrin Sprenger auf das Spendenwochenende zurück. „Unsere Gäste fanden das großartig.“ Der Grundgedanke sei gewesen, in der Krise zusammenzuhalten. „Sich nicht gegenseitig kaputt zu machen. Dem wollten wir entgegensteuern.“ Im Vorfeld hatte sich das Paar informiert, wem sie das Geld spenden könnten und sind dann auf den Landesfachverband für Popularmusik gestoßen. „Die fördern brandenburgische Nachwuchskünstler, es ist gut, denen dabei ein bisschen unter die Arme zu greifen“, so Katrin Sprenger weiter.

„Kunst & Beeren“ hat freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Einige bürokratische Hürden mussten überwunden werden, aber inzwischen läuft der Betrieb auf dem landwirtschaftlichen Hof. Im Hofladen gibt es Fruchtaufstriche, Liköre, Essig, Obst und Eier – alles aus dem Kremmener Garten. Außerdem gibt es einen Streichelzoo mit 15 Kaninchen. „Da freuen sich die Kinder – und die Eltern, die sie am Streichelzoo abgeben“, sagt Katrin Sprenger mit einem Schmunzeln. „Das ist super entspannt.“ Auch gibt es einen Beerengarten, in dem die Besucher selbst pflücken können. Im kleinen Luchcafé wird selbstgebackener Kuchen verkauft, Salate, Suppen, Waffeln, Pfannkuchen, Eis, Getränke und einiges mehr.

Am Sonnabend gab der Musiker Boris Messing auf dem Hof ein kleines Konzert mit Folkpop. „Das trifft voll unseren Musikgeschmack.“ Und am 15. August ist Ahne dort zu Gast – bekannt von seinen „Zwiegesprächen mit Gott“. „Das ist ein total cooler Typ. Aber der Abend ist schon lange ausverkauft.“ Auch, weil ja wegen Corona weniger Leute dabei sein können als normalerweise. 2021 sollen weitere Veranstaltungen bei „Kunst & Beeren“ stattfinden.

Von Robert Tiesler