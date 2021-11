Kremmen

Die letzten zwei November-Wochenenden und die ersten beiden Dezember-Wochenenden findet auf dem Hof „Kunst & Beeren“, direkt am Kanal in Kremmen, ein kleiner Weihnachtsmarkt statt – am 20., 21., 27. und 28. November sowie am 4., 5., 11. und 12. Dezember, immer von 14 bis 19 Uhr.

Im Laufe der Nachmittage gibt es Musik am Lagerfeuer, Märchenerzählungen und Filme. Für das kulinarische Wohl sorgen Kuchen, Grillwürste, Glühwein und weitere Leckereien. Auch individuell gefertigte Advents- und Weihnachtsgestecke stehen zum Kauf bereit. Im Hofladen können Besucher nach Weihnachtsgeschenken stöbern.

Märchen und Musik

Am 20. und 21. November sowie am 4. und 5. Dezember ist Märchennachmittag. Um 15 und 16 Uhr trägt die Veltener Märchenerzählerin Marion Wölfer Märchen am Lagerfeuer vor. Am 27. und 28. November kommen Caro und Rico für Weihnachtslieder und Co am Lagerfeuer. Los geht es immer um 15 und 17 Uhr. Sie singen neben Weihnachtsliedern bekannte Cover-Songs und eigene Kompositionen. Für alle Tage gelten die aktuellen Hygieneregeln.

Von MAZonline