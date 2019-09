Was wird aus „Horos“ im Scheunenviertel?

Kremmen

Die Skulptur steht seit einiger Zeit im Scheunenviertel, unweit des Theaters „Tiefste Provinz“ – sie kam quasi aus dem Nichts, und auch am Wochenende während des Erntefestes bekam sie neugierige und auch irritierte Blicke.

Sie ist 4,50 Meter hoch und 1,10 Meter breit, sie heißt „Horos“ und ist vom Berliner Künstler Egidius Knops. Horos war ein Hauptgott in der frühen Mythologie des Alten Ägypten. Sucht man im Internet danach, heißt es, dass dieser Gott oft als Falke dargestellt werde, und auf abgewandelte Weise könnte die Skulptur das auch zeigen.

Bei diesem Kunstwerk handelt es sich laut Egidius Knops aber nicht um eine extra für Kremmen hergestellte Skulptur, wie er am Donnerstag erzählte. „Sie ist 1989 gebaut worden“, erzählt er. Sie stand schon in Ausstellungen in den Niederlanden und Belgien, zuletzt bei einem Kremmener Schlosser. Nach der Wende hatte Knops viele Jahre sein Atelier in der Kremmener Kietzstraße. Schon seit 1968 macht er Kunst, vor allem Stahl- und Glasarbeiten, nebenher malt er sich. Seine monumentalen Skulpturen stehen unter anderen in Berlin, aber auch in den Niederlanden.

Die Skulptur steht unweit des Theaters. Quelle: Robert Tiesler

Aufgestellt worden ist „Horos“ im Juli vor dem Festival „Feuer und Flamme“. Theaterchef Andreas Dalibor hatte sie übergeben bekommen. Er hatte angeregt, zu überlegen, ob und wo die Skulptur irgendwo in Kremmen aufgestellt werden solle. Der jetzige Standort sei nur vor­übergehend. „Ich freue mich zwar, dass Egidius Knops weiter Anteil an Kremmen nimmt, aber mir wurde sie nicht übergeben“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Donnerstag. Es müsse vermutlich ein Bauantrag für einen festen Standort gestellt werden. Der Künstler selbst hat nach eigenen Angaben keine konkreten Vorstellungen, was mit „Horos“ in Kremmen passieren soll.

Von Robert Tiesler