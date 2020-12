Kremmen

Auch und gerade in Coronazeiten sollte an die gedacht werden, denen es nicht so gut geht. Der Kremmener Gastwirt Norbert Stolley macht das in dieser Woche – und handelt auch. Er kocht für die Suppenküche in Nauen und sammelt zudem für die dortige Kleiderkammer.

„Wir wollten was für Obdachlose machen“, sagt Norbert Stolley. Unterstützt wird er dabei von Carola Tietze-Bürger aus dem Schönwalder Ortsteil Grünefeld. „Wir haben beschlossen, das im Havelland zu machen.“ Am kommenden Freitag habe die Kleiderkammer in Nauen das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet „Wir sammeln dafür Kleider.“ Wer sich daran beteiligen möchte, kann Kleidung ins Restaurant „Coldehörn“ im Kremmener Scheunenviertel abgeben. „Wir haben schon dicke Jacken, Mäntel, Decken, Schlafsäcke. Alles, was warm hält“, erzählt Norbert Stolley. „Wir werden alles, was wir hier bekommen haben, am Freitag nach Nauen bringen. Da sollen sie dann entscheiden, was sie davon gebrauchen können.“

Anzeige

Aber der Kremmener will auch kochen. „Ich will in der Suppenküche einen riesigen Pott mit Eintopf abgeben.“ Es soll ein Weiße-Bohnen-Eintopf werden, mit Spanferkel-Eisbein, Kassler und Mettwurst, außerdem viel Gemüse und Kartoffeln. Gekocht werde am Mittwoch und Donnerstag. „Das muss dann noch abkühlen.“ Der Eintopf kommt dann vakuumiert in Kochbeuteln, die können dnn heiß gemacht werden. „Ich denke schon, dass es am Ende 100 Portionen werden“, sagt Norbert Stolley.

Fleisch für die Suppe. Quelle: Robert Tiesler

Er macht das, „weil es uns ja verhältnismäßig gut geht, auch wenn die Pandemie uns zu schaffen macht. Aber es gibt Leute, die wirklich Hilfe benötigen.“ Carola Tietze-Bürger sehe in der Berliner Charité sehr viel Elend. „und da haben wir überlegt, was wir machen können.“ Wie alle anderen Restaurants ist auch das „Coldehörn“ in Kremmen seit dem 2. November geschlossen. Allerdings bietet auch Norbert Stolley einen Service für Zuhause an.

„Alleine in dieser Woche hatte ich 90 Portionen Gänsebraten. Damit habe ich zumindest schon mal meine Unkosten gedeckt“; erzählt er. „Ich muss aber trotzdem sehen, wie es weitergeht.“ Egal, wie die Regelungen nach dem 10. Januar sind, das „Coldehörn“ bleibt bis Ende Januar geschlossen, bis dahin hofft er, dass die Kollegin, die im Haus die Kunden bedient, wieder gesund ist. „Ich habe jetzt außerdem die Eröffnung eines Onlineshops in Angriff genommen.“ Er will Hausgemachtes aus Gläsern verkaufen. „Dinge, die es sonst nirgendwo gibt. Alles mit eigenen Rezepten.“ Er wolle aber nichts überstürzen, Mitte oder Ende Februar könnte das losgehen. Nach dem Tod seiner Frau Charlotte im Juli, sie war die gute Seele im „Coldehörn“, will Norbert Stolley auf jeden Fall weitermachen. „Mir geht es gesundheitlich gut, ich bin fit.“ Dennoch war der Herbst hart, weil er alleine im Betrieb war. „Ich musste kochen, bedienen, putzen, die Büroarbeit erledigen, das war heftig.“

Infos zur Kleiderspende bei Norbert Stolley: 033055/20004.

Von Robert Tiesler