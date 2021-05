Kremmen

Ein Sattelschlepper ist am Dienstagabend am Kremmener Ortseingang in den Graben gerutscht. Auf der Landesstraße 170 in Höhe des Scheunenviertels ist der Lkw an der Mittelinsel offenbar von der Straße abgekommen.

Die Bergung des großen Fahrzeuges aus dem Graben gestaltete sich aufwendig. Nach Informationen der Polizei war der Fahrer alkoholisiert. Die L 170 war in diesem Bereich voll gesperrt.

Von MAZonline