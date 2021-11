Kremmen

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse hat sich nach Beendigung der Bauarbeiten auf der Landesstraße 19 in Kremmen an die Bewohner und an die auf der Baustelle tätigen Menschen gewandt. „Sie haben viel Geduld bewiesen und sich dabei äußerst flexibel gezeigt, ob der kurzfristigen Sperrung der L19 zwischen Kremmen und Sommerfeld“, so Busse. „Dafür möchte ich mich bei Ihnen, aber auch bei der bauausführenden Firma Eiffage Infra-Ost GmbH sowie dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg recht herzlich bedanken.“

Die Nachricht über die kurzfristige und umfangreiche Instandsetzungsmaßnahme sei für die Stadtverwaltung überraschend gewesen. „In der Regel wird die Verwaltung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesbetriebes rechtzeitig über bevorstehende Baumaßnahmen informiert. Aufgrund ungeplant frei gewordener Kapazitäten konnte die L19 kurzfristig vorgezogen werden und gleichzeitig der Termin, vergleichsweise günstig, zum Teil in die Herbstferien verlegt werden.“ Die kaputte Asphaltdecke wurde entfernt, eine neue Deckschicht aufgetragen.

Kremmener Damm: eine wichtige Verbindung

„Wie zunächst mit Beginn der Maßnahme kommuniziert, sollte bis in den November hinein mit weiteren halbseitigen Sperrungen zu rechnen sein, was nun glücklicherweise nicht notwendig wird“, so der Bürgermeister. Die L19 ist wieder frei. „Während der Vollsperrung gab es zusätzlich Ausnahmen für den Busverkehr sowie den Rettungsdienst. Auch dafür den Bauleuten ein großes Dankeschön, dass diese Möglichkeit durch umsichtiges Arbeiten stets gegeben war.

Ein Teilstück der L19, der „Kremmener Damm“, stelle bereits seit Jahrhunderten eine wichtige Verbindung dar, denn das ihn umgebene Niedermoorgebiet, das Obere Rhinluch, habe dort seine geringste Nord-Süd-Ausdehnung und müsse dank dieser Straße nicht umfahren werden, sagte Sebastian Busse.

„Allen, die in den vergangenen zwei Wochen die ausgewiesenen Umleitungen in Kauf nehmen mussten, wissen diese günstige Verbindung sicher zu schätzen und nun umso mehr, da sie wieder gut und sicher befahrbar ist“, so der Bürgermeister weiter.

Von MAZonline