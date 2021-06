Kremmen

„Entschieden“ stellt sich die Kreisverwaltung gegen die Behauptung von Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), dass dem Landkreis die Goetheschule in Kremmen nicht wichtig sei. „Das Gegenteil ist der Fall: Gerade im Zuge der Forderung um eine weiterführende Schule am Standort Oberkrämer hat Landrat Ludger Weskamp wiederholt betont, dass ein solches Vorhaben den Standort Kremmen schwächen würde – was nicht im Interesse des Kreises liegt“, sagte Kreissprecherin Ivonne Pelz am Freitag. Hintergrund ist die Debatte im Kremmener Sozialausschuss über den Raumbedarf der Goethe-Oberschule, der nun kleiner ist als ursprünglich angegeben.

„Bisher hatte die Stadt Kremmen ihre Oberschule zweizügig gefahren und bei Bedarf auf drei Züge erhöht“, so Ivonne Pelz. „Von einem dauerhaften Mehrbedarf konnte der Landkreis insoweit bis dato nicht ausgehen. Die Zügigkeit der Schule legt der Schulträger fest. Änderungen von Zügigkeiten können gegebenenfalls im Schulentwicklungsplan des Landkreises berücksichtigt werden, soweit sie dem Landkreis bekannt gemacht werden.“

Zudem weist Landrat Ludger Weskamp den Einwurf Sebastian Busses zurück, dass der Bürgermeister ihm dazu schon die Meinung gesagt habe. Ivonne Pelz dazu: „Selbstverständlich ist die Stadt Kremmen – wie schon bisher praktiziert – eingeladen, sich an der Erstellung des Schulentwicklungsplanes mit eigenen Hinweisen und Vorschlägen zu beteiligen. In diesem Zusammenhang freut sich der Landrat auch, wenn Herr Busse dem Landrat ,seine Meinung sagt’. Entgegen der zitierten Behauptung war dies leider bislang nicht der Fall.“

Von Robert Tiesler