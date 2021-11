Landratswahl Oberhavel: Die letzten 12 Fragen an Sebastian Busse

Kremmen

Konzentriert, auf den Punkt fokussiert – aber auch immer für einen lockeren Spruch zu haben. So präsentierte sich Sebastian Busse (CDU) am Mittwochabend beim Landratskandidatentalk, organisiert von den Wirtschaftsjunioren Oberhavel und der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Der 41-Jährige präsentierte sich gut vorbereitet und zeigte zu vielen Themen eine klare Meinung. Vor allem die Verabschiedung und spätere Umsetzung des Schul-Entwicklungsplanes und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs standen bei Busse ganz oben auf der Agenda. Seit 2017 ist der glühende Fußballfan Bürgermeister in Kremmen. Zuvor war er Ortsvorsteher in Staffelde. Seit 2003 lebt er mit seiner Familie im Dorf, er war von Kremmen der Liebe wegen dorthin gezogen. Er lebt in einem Haus mit seiner Frau Annekatrin, der Tochter Charlotte und Sohn Moritz. Bis zu seinem beruflichen Wechsel ins Kremmener Rathaus arbeitete er als Werkstoffprüfer und war bei einer Berliner Firma angestellt. Seit vielen Jahren betätigt sich Busse ehrenamtlich als Fußballtrainer im Nachwuchs des FC Kremmen und ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr.

So hat Sebastian Busse auf die Fragen in den vorgegebenen 40 Sekunden geantwortet:

1.Eines der wichtigsten Themengebiete ist ohne Frage der Schulentwicklungsplan. Dieser muss bis März/April 2022 beschlossen sein. Allerdings gibt es noch einige Dinge auf diesem Weg zu klären, von daher ist das absolut ein Punkt von höchster Priorität. Des Weiteren würde ich dann natürlich viele Gespräche führen, gerade mit den Fachbereichsleitern, den Bürgermeistern im Landkreis, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung und natürlich den Bürgern. Kommunikation ist immer wichtig.

2. Wir müssen meiner Meinung nach die Testmöglichkeiten deutlich ausbauen, ohne Testen geht es nicht. Des Weiteren würde ich auf jeden Fall die Angebote der mobilen Impfteams ausweiten. Der Aufbau und die Reaktivierung eines Impfzentrums in Oberhavel sehe ich nicht als ein großes Problem an, da der Landkreis da bereits auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, die entsprechenden Strukturen sind bekannt. Ganz wichtig wird es aber auch sein, weiterhin für das Impfen zu werben.

3. In Kremmen habe ich mich in den vergangenen Jahren stark dafür eingesetzt, neue Gewerbeflächen zu ermöglichen. Es gibt genügend Brachflächen, die teils auch eine gute Anbindung vorweisen, die zur Nutzung als Gewerbefläche geeignet sind. Das würde ich auch als Landrat für den Landkreis vorantreiben, in enger Zusammenarbeit mit der Winto GmbH und den Wirtschaftsjunioren Oberhavel.

4.Klimaschutz ist ein sehr wichtiges Thema und wir können als Gesellschaft alle dafür etwas leisten. Der Landkreis Oberhavel muss da ohne Frage vorangehen. Städtische Liegenschaften sollten mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden, Ein wichtiger Schritt dahingehend ist es auch den Fuhrpark des Landkreises umzurüsten. Das gilt aber auch für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) oder die Awu, da sollte es das Ziel sein in den kommenden Jahren die Fahrzeuge dementsprechend in einen elektrischen Fuhrpark umzuwandeln. Generell ist es einfach wichtig den ÖPNV attraktiver zu gestalten.

5.Ich sehe unseren Landkreis finanziell sehr gut aufgestellt, wir verfügen über eine hohe Rücklage im dreistelligen Millionenbereich. Dementsprechend ist es sehr wichtig einen gut funktionierenden Kreistag zu haben, der dann die Gelder an den richtigen und wichtigen Stellen einsetzt.

6. Zunächst einmal sollte man betonen das gerade bei der Asylpolitik die großen Entscheidungen woanders getroffen werden, die wir als Landkreis umzusetzen haben. Ich bin aber der Meinung das es in unserem Landkreis genügend Liegenschaften gibt, um Asylsuchende aufzunehmen und unterzubringen. Es ist für mich aber zudem sehr wichtig, die Menschen dann auch mitzunehmen und sie in die Gesellschaft zu integrieren, die sozialen Kontakte müssen gestärkt werden.

7.Ich weiß gar nicht ob es wirklich ein Gefälle gibt zwischen Nord und Süd. Es wird aber auch in den kommenden Jahren wichtig sein, viel miteinander zu kommunzieren und Probleme direkt anzugehen. Dann wird auch ein absolutes Gleichgewicht vorherrschen.

8.Der Norden unseres Landkreises ist sehr stark touristisch ausgeprägt und das auch nicht nur saisonal, wie zum Beispiel der Ziegeleipark in Mildenberg beweist. Es ist dennoch sehr wichtig den Norden weiterhin zu fördern und zu fordern. Die Verbindung zwischen Nord und Süd muss besser werden, der ÖPNV ausgebaut werden, aber auch Car-Sharing-Angebote sollten geschaffen werden.

9.Wichtig ist es den Schulentwicklungsplan genau zu betrachten. Wenn die Zahlen es hergeben, ist die Errichtung einer zweizügigen Oberschule in Fürstenberg absolut befürwortbar.

10.In acht Jahren kann man viel bewegen und viel geschafft haben, dazu gehört Fleiß und Flexibilität, dem möchte ich gerne nachkommen. Für 2030 wünsche ich mir belebte Innenstädte, einen starken Wirtschaftsstandort mit Zukunftstechnologien, eine optimierte Schullandschaft Bereich SEK1, SEK2 und Fachschulen, einen ÖPNV, der zu 25 Prozent elektrisch im Landkreis unterwegs ist, ausreichend Wohnraum für Familien, in jedem größeren Ort einen Arzt, regionaler Boom in der Landwirtschaft, das örtliche Kultur- und Vereinsleben befindet sich im stetigen Wachstum und ich freue mich dann auf eine Wiederwahl im Jahre 2030.

11. Es ist sehr wichtig Kooperationen zu schaffen zwischen Schulen und der Wirtschaft. Die Ausbildungsmesse Youlab sollte mehrfach im Jahr stattfinden, um der Wirtschaft mehr Möglichkeiten geben sich anzubieten. Des Weiteren müssen die Fachschulen ausgebaut werden.

12.Ich stehe als Kremmener Bürgermeister auch oft vor dem Problem abgewanderter Fachkräfte, sei es wegen Umzug oder anderer beruflicher Angebote. Wir brauchen demnach dringend eine Fachschule, um selbst Fachkräfte auszubilden und um so attraktive Angebote zu schaffen.

Von Knut Hagedorn