Der Kremmener Landschaftsförderverein wendet sich mit einer Bitte an die Menschen in der Region. Konkret geht es um die Kranichbrut. Diese sei in diesen Wochen aktuell.

„Das soll noch einmal Anlass sein, auf die besondere Schutzbedürftigkeit brütender Vögel, insbesondere der Bodenbrüter wie dem Kranich, hinzuweisen“, so Sebastian Partzsch, der Vorsitzende des Landschaftsfördervereins. Die Mitglieder aus aus der Gruppierung kümmern sich im Frühjahr und insbesondere im Herbst um die Kraniche, die im Rhinluch zwischen Linum und Kremmen rasten.

Die einfachsten Regeln wie die, Wege in Wäldern nicht zu verlassen, nicht über Freiflächen zu laufen und mitgeführte Hunde an der Leine zu halten, seien den meisten Menschen geläufig, und sie würden auch darauf achten. „Wir sollten immer daran denken, dass es auch uns nicht gefallen würde, wenn fremde Menschen plötzlich in unserem Wohnzimmer stehen würden – und wilde Vögel haben deutlich weniger Gegenwehr als wir zu bieten in einem solchen Fall.“

Das Problem würde sich verschärfen, wenn die Jungen geschlüpft seien und sie als Nestflüchter den Eltern sofort folgen müssen. „In den ersten Tagen können sie noch nicht so schnell den führenden Eltern folgen, und sie sind noch unsicher im Einschätzen der Situationen, die ganz plötzlich auftreten können.“ Deshalb trete, so das Vorstandsmitglied im Verein, eine weitere Regel für uns Menschen hinzu. Niemals solle in freier Natur ein Küken aufgesammelt und mit nach Hause genommen werden, „auch wenn es noch so herzzerreißend piept!“ Das Piepen gelte nicht den Menschen, „sondern ausdrücklich den eigenen natürlichen Eltern, die verborgen beobachten und dringend darauf warten, dass der Mensch, dieser gefährliche Feind, so bald wie möglich wieder fortgeht, damit die Altkraniche ihre Jungen wieder abholen können.“

Für die Tiere war 2020 offenbar ein schwieriges Jahr, weil durch die Pandemie mehr Menschen als sonst in der Natur unterwegs gewesen sind. „Das hatte Folgen“, sagt Sebastian Partzsch, „denn die Liebe zur Natur und ihre Kenntnis sind zwei völlig verschiedene Dinge.“ Allein bei der zum Nabu gehörenden Gruppe Kranichschutz Deutschland seien im vergangenen Jahr sieben Kranichküken bekannt geworden, die von Menschen aus der Natur und von ihren Eltern fortgenommen worden seien und damit in ein Leben geholt wurden, das nicht für sie vorgesehen war. „Es gab sogar einen Fall, wo Eier absichtlich vom Nest genommen und künstlich erbrütet wurden, um eine Attraktion für den eigenen Reiterhof zu haben. So egoistisches Handeln ist strafbar!“ Die meisten Küken seien aber in bester Absicht aufgelesen worden, im Glauben, sie seien verlassen. Die Betroffenen haben offenbar teilweise nicht mal gewusst, welcher Tierart das Küken angehörte. „Die Menschen wollten helfen und Gutes tun – erreicht wurde das Gegenteil“, so der Vorsitzende des Landschaftsfördervereins in Kremmen.

Solche Findelkinder würden einer ungewissen Zukunft entgegen gehen. „Sind sie zu jung und noch nicht sicher auf die eigene Art geprägt, kommt es zur sogenannten Fehlprägung, das Küken nimmt die menschlichen Stiefeltern als eigene an. Dieser Prozess ist unumkehrbar, solche Kraniche können nie mehr zu ihrer eigenen Art zurückkehren.“

Für die Menschen, wie auch für die aufgezogenen und fehlgeprägten Kraniche beginne ein völlig „falsches“ Leben. Werden die Tiere erwachsen, dann verteidigen sie ihr Revier und greifen fremde Menschen ohne Umschweife an, „und wer mit Kranichen Umgang hat, weiß, welch starke und für uns auch gefährliche Waffen die Schnäbel und Krallen von Kranichen sind.“ Das könne ziemlich unangenehm für den Tierhalter werden, der die Verantwortung für das Tier habe.

Durch die Menschen sei es nicht möglich, die Elternrolle für solche Tiere zu übernehmen. Sie könnten auch nicht die Bedingungen schaffen, die nötig sind, damit die Kranichküken mental gesund aufwachsen könnten. „Ja, auch Kraniche haben Gefühle!“, so Sebastian Partzsch in der Mitteilung des Vereins. Die Tiere seien auf die ständige Gegenwart der Eltern angewiesen, um sich sicher zu fühlen, und wollen niemals allein bleiben. „Sie müssen jeden Tag viele Stunden in der Natur geführt werden, um ihnen alle Nahrungsquellen zu erschließen und um Lebensräume wie auch natürliche Feinde kennenzulernen. So viel Zeit hat kaum jemand! Und wenn, dann setzt er sie wohl kaum dafür ein.“

Solche gewissermaßen adoptierten Vögel würden dann in Volieren laden, die vielleicht zwar recht groß seien, „aber sie ersetzen nicht die soziale Prägung, die für Kraniche unersetzlich ist.“ Im Ergebnis stehe ein bedauernswertes Wesen, das sich nicht darüber klarwerden könne, wohin es gehöre und wer es sei. „Deshalb: Finger weg von wildem Leben! Die Natur und ihre Geschöpfe wissen selbst am besten, wie die Dinge zu regeln sind. Wir Menschen können da nur Fehler machen.“ Zu Menschen, die dennoch derartig mutwillig tierschutzwidrig handeln würden sagt Sebastian Partzsch: „Solches Vorgehen ist verboten und strafbewehrt.“

