Oberhavel

Der SPD-Mann Andreas Noack gewinnt im Wahlkreis 7 das Direktmandat. Der Veltener wird für die Region – dazu gehören Hennigsdorf, Velten, Oberkrämer, Kremmen und das Löwenberger Land – in den Landtag einziehen. Er bekam am Sonntag 29,1 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen. Das sind allerdings 7,3 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl 2014, als die SPD mit Thomas Günther antrat.

„Natürlich ist das ein Grund zur Freude“, sagte Andreas Noack am Sonntagabend. Die Wahlparty der SPD fand im Veltener Sportcasino statt. „Das Direktmandat bleibt in SPD-Hand.“ Für ihn beginne am Montag die politische Arbeit im Landtag. Die Prognosen im Vorfeld seien für die AfD zielgenau gewesen, für die SPD nicht, so Noack weiter. Er freute sich, dass seine Partei besser abgeschnitten habe als vorher erwartet.

Dahinter folgte Dietmar Buchberger von der AfD mit 24,4 Prozent. Die Partei konnte ihr Ergebnis bei den Erststimmen mehr als verdoppeln. „Das ist sehr schön“, so Buchberger am Sonntagabend auf der Fahrt von der AfD-Wahlparty in Werder nach Hause. Der Wahlkreis 7 sei SPD-geprägt, deshalb sei es schwierig gewesen zu gewinnen. Da er keinen Listenplatz habe, werde er nicht in den Landtag kommen. Er wolle sich nun auf seine kommunalen Mandate konzentrieren.

Dietmar Buchberger (AfD) verfolgt die Wahlergebnisse bei der Wahlparty in Werder. Quelle: privat

Frank Bommert, der bereits für die CDU im Landtag sitzt, schaffte 16,1 Prozent und verlor 6,8 Prozentpunkte. Seine Stimmung sei am Sonntag „zwischen enttäuscht und wütend“ gewesen. Enttäuscht über das schlechte Abschneiden und wütend auf den Parteivorsitzenden Ingo Senftleben, den Bommert für das landesweite Ergebnis verantwortlich macht und seinen Rücktritt fordert. „Wir haben Positionen verloren, die andere besetzen.“

Clemens Rostock vom Bündnis 90/Grüne folgt mit 11,4 Prozent, Marco Pavlik (Linke) mit 8,7 Prozent, Jürgen Kurth ( BVB/Freie Wähler) mit 6,9 Prozent und Ole Gawande ( FDP) mit 3,3 Prozent.

Clemens Rostock (Bündnis 90/Grüne) am Sonntagabend. Quelle: privat

Bei den Zweitstimmen konnte die SPD mit 29,3 Prozent gewinnen – mit einem Minus von 6.7 Prozentpunkten. Dahinter folgt die AfD mit 23,8 Prozent (plus 10,2), die CDU mit 14,9 Prozent (minus 6,6), Bündnis 90/Grüne mit 10,6 Prozent (plus 4,6) und BVB/Freie Wähler mit 4,1 Prozent (plus 1,8). Dann folgt die Tierschutzpartei noch vor der FDP mit jeweils 3,6 Prozent.

Von Robert Tiesler