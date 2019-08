Marwitz

Die Beat-Fabrik in Marwitz wird am kommenden Montag, 19. August, zum Diskussionsforum: Die MAZ lädt alle Kandidaten des Wahlkreises 7, der Oberkrämer, Velten, Hennigsdorf, Kremmen und das Löwenberger Land, zum Talk in die Disco ein, die Kandidaten werden auf der Tanzfläche Platz nehmen. Zugesagt haben Andreas Noack ( SPD), Frank Bommert ( CDU), Clemens Rostock ( Bündnis 90/Die Grünen), Marco Pavlik ( Die Linke), Dietmar Buchberger ( AfD), Jürgen Kurth ( BVB/ Freie Wähler) und Ole Gawande ( FDP).

Etwa 90 Minuten wird die Diskussionsveranstaltung dauern, die Sebastian Morgner, Leiter der Oranienburger MAZ-Lokalredation, moderieren wird. Schwerpunkt des Abends wird die Vorstellung und Diskussion der Wahlprogramme der einzelnen Kandidaten sein.

Eingeladen sind alle interessierten Bürger, auch Fragen dürfen an diesem Abend natürlich an die Landtagskandidaten gestellt werden. Sitzplätze werden ausreichend zur Verfügung stehen. Die Beatfabrik befindet sich in der Berliner Straße 1 in Oberkrämer-Ortsteil Marwitz. Parkplätze sind vor Ort genügend vorhanden. Der Eintritt zum MAZ-Talk ist selbstverständlich kostenlos.

Von Marco Paetzel