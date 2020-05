Leben in Corona-Zeiten: Fahrschulunterricht nur mit Maske

Kremmen

Die Abläufe eines Fahrschülers nach Betreten des Fahrschulautos sind seit Jahren gleich: Spiegel einstellen, richtige Sitzposition einstellen und anschließend sich anschnallen vor dem Start des Motors. Doch seit dem 11. Mai kommt noch ein wichtiges Detail neu dazu – das Aufsetzen einer Schutzmaske. In Zeiten der Corona-Pandemie dürfen Fahrschüler und Fahrlehrer den praktischen Teil nur noch mit entsprechender Schutzmaske vornehmen. Seit Mitte März durften keine Fahrstunden mehr durchgeführt werden, seit dem 11. Mai dürfen auch die Fahrschulen wieder Fahrunterricht anbieten.

Seit Mitte März waren Fahrstunden verboten

„Es ist schon anstrengend und ein komisches Gefühl. Man ist ja so schon aufgeregt und schwitzt, mit der Maske ist es nun nicht einfacher und man bekommt auch schwerer Luft. Aber es sind halt besondere Zeiten und demnach geht es halt nicht anders“, beschreibt die 17-jährige Jenna Drost aus Kremmen die ersten Fahrstunden unter Corona-Bedingungen. Seit Januar ist die Gymnasiastin bei der Fahrschule Knut Murswiek in Kremmen angemeldet, der theoretische Teil ist bereits erfolgreich absolviert. „Ich hatte auch vor Corona schon einige Fahrstunden, ab Mitte März konnten wir dann aber nicht mehr fahren. Das hat mich schon geärgert, da ich schon etliche Stunden hatte und eigentlich gehofft hatte, recht schnell meinen Führerschein machen zu können“, so die leidenschaftliche Fußballerin, die in der Damenmannschaft in Falkensee spielt.

Jenna Drost macht seit Januar dieses Jahres ihren Führerschein in Kremmen. Quelle: Privat

Seit dem 11. Mai sitzt Jenna Drost nun aber wieder hinter dem Steuer des Fahrschulautos. „Klar ist es komisch, wir sind aber alle froh, dass wir überhaupt wieder fahren können und nehmen die Situation halt hin“, beschreibt die 17-Jährige, die im Juli ihren Führerschein fertig haben möchte, die neuen Bedingungen im Fahrschulauto. Im Vorfeld wurden alle Fahrschüler von der Fahrschule über die neuen Bestimmungen informiert, vor Fahrtantritt gibt es dann die letzten Einweisungen seitens des Fahrlehrers. Jenna Drost freut sich, dass es wieder los geht. „Wir fahren momentan oft nach Oranienburg und Hennigsdorf, das gefällt mir. Ich fahre lieber innerorts, da ist mehr Verkehr und man lernt demnach auch mehr. Die Nachtfahrt steht mir aber noch bevor, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann mit Maske wird.“

Fußball als große Leidenschaft

Im Januar 2021 wird Jenna Drost volljährig, könnte aber bereits früher in Begleitung eines Elternteiles fahren. „Da ich in Neuruppin zur Schule gehe und in Falkensee Fußball spiele, ist der Führerschein schon sehr wichtig für mich“, erklärt Jenna Drost, die beim Fußball im linken Mittelfeld agiert und bis 2019 auch noch als Leichtathletin aktiv war. Bis dahin heißt es aber für Jenna Drost und die weiteren Fahrschüler, mit ungewohnter Maske die Fahrten sicher zu bewältigen. „Wir werden da auch von den Fahrlehrern gut unterstützt und man versucht uns die vorhandene Unsicherheit zu nehmen, das ist schon sehr wichtig und hilft“, so Jenna Drost abschließend.

