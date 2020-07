Leblose Person im Wald bei Flatow: Identität geklärt

Flatow

Die ersten am Sonntag bereits in der Luft liegenden Vermutungen haben sich bestätigt: Bei der Sonntagvormittag in einem Waldstück nordwestlich von Flatow aufgefundenen leblosen Person handelt es um einen seit dem Vortag als vermisst gemeldeten 44-jährigen Mann aus Potsdam. Dies bestätigte die Polizei am Montag auf MAZ-Nachfrage.

Ein Zeuge hatte am Sonntag gegen 10 Uhr das verlassene Auto des Mannes, abgestellt an einer Straße, und neben dem Auto verteilt persönliche Gegenstände des Fahrzeughalters aufgefunden und daraufhin die Polizei informiert. Die Beamten überprüften den Wagen und leiteten anschließend im Umfeld des Fundortes eine großflächige Suche nach dem Mann ein. Gegen 12.40 Uhr wurde der Fahrzeughalter, ca. 300 Meter von seinem Pkw entfernt, in einem Waldstück leblos aufgefunden.

Die Kriminalpolizei nahm noch am Sonntag die Ermittlungen. Hinweise auf Fremdeinwirkung und damit eine Gewalttat liegen nach ersten Erkenntnissen nicht vor.

Anmerkung der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, gibt es Hilfe. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 können Sie anonym mit der Telefonseelsorge sprechen, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnte.

Von Nadine Bieneck