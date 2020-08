Leiche lässt Kremmener erschauern

Kremmen

Wo nachmittags noch die Hühner im grünen Rasen pickten, lag abends eine Leiche. Zum Glück nur im Fernsehen. Denn auf dem Areal von „Kunst& Beeren“ samt Hofladen, Café, Selbstpflücke-Blumenbeet und Kunstausstellung startete abends das erste Publik-Viewing im Garten. Punkt 20.15 Uhr flimmerte der „ Tatort“ über den Riesen-Bildschirm samt Lautsprechern. So verstand man auch weiter hinten super, wie die Hamburger Kommissare Thorsten Falke alias Wotan Wilke Möhring und Katharina Lorens alias Petra Schmidt-Schaller ermitteln.

Gespannt verfolgen die Tatort-Fans den Vorspann. Gleich flimmert Kommissar Thorsten Falke alias Wotan Wilke Möhring über die Mattscheibe. Quelle: Jeannette Hix

Allerdings hatten sie diesmal eine Vorgesetzte vor der Nase: Christine Brandner alias Nina Kunzendorf gab als Leiterin der Auricher Mordkommission den Ton im zehnten Wunsch-Tatort „Mord auf Longeoog“ aus dem Jahr 2013 an. Logisch, das Falke und seine blonde Kollegin Christine in eine ganz andere Richtung ermittelten und der flotte Kommissaren-Dreier am Ende doch dem wahren Mörder auf die Schliche kam.

Ingolf Christianus aus Kremmen kam mit Hund Kasimir. Die Zwei besuchen das Areal schon zum zweiten Mal. Quelle: Jeannette Hix

Aber ist es wirklich der junge Mann Florian alias Leonard Carow, der als mutmaßlicher Mörder blutverschmiert mit Riesen-Messer neben der aufgeschlitzten Frau in den Dünen lag? Das fragten sich die ganze Zeit die zehn Tatort-Zuschauer, die zum Public-Viewing gekommen waren. Die meisten hatten sich dafür aufs Rad geschwungen, kamen sie doch fast alle aus Kremmen. Garantiert Nicht-Fußball-Fans. Denn zeitlich etwas versetzt zum „ Tatort“ war um 21. Uhr der FC Bayern zur Champions League gegen Paris angetreten und gewann schließlich mit 1:0. Vermutlich kamen darum so wenige Zuschauer zum „Freiluft-Tatort.“

Sabine Mentel aus Schwante ist oft auf dem Areal „Kunst&Beeren“. Die Idee für den Freiluft-Tatort findet sie Klasse. Quelle: Jeannette Hix

Die Veranstalter Jan Kühling (49) und Lebensgefährtin Katrin Sprenger hatten sich viel Mühle gegeben. Warme Decken lagen für die Zuschauer bereit. Mit Pflaumen- und Brombeerwein (hergestellt in eigener Produktion mit Früchten aus dem Garten) oder Bier konnten Tatort-Fans sich innerlich wärmen. Die Salzstangen und Brezeln gab es gratis dazu.

Veranstalter Jan Kühling von „Kunst&Beeren“ will nächsten Sonntag, den 30. August 2020, den nächsten Freiluft-Tatort starten. Quelle: Jeannette Hix

Zwar war schon ab 19.30 Uhr Einlass auf das Riesen-Areal Am Kanal 16, aber erst gegen 19.40 Uhr trudelten die ersten ein, während an der Bar Jasmin (19) aus Sommerfeld schon die ersten Drinks einfüllte. „Ich finde die Idee super mit dem Public Viewing“, sagte Ingolf Christianus (57) aus Kremmen, der nicht nur in Begleitung einer Frau kam, sondern auch Hund Kasimir mitgebracht hatte. „Hier draußen im Garten ist es eine schöne Möglichkeit, das kulturelle Leben wieder zu beleben. Lange genug haben wir ja darauf verzichtet.“

Jasmin (19) aus Sommerfeld hilft zum ersten Mal an der Bar aus. „Der Freiluft-Tatort ist ’ne coole Idee und bringt die Leute zusammen“, sagt die junge Frau. Quelle: Jeannette Hix

Das findet auch Sabine Mentel aus Schwante. „Ich bin von Anfang an Besucherin von Kunst& Beeren. Mein Freund wohnt hier gleich um die Ecke. Wir sind oft mit den Enkelkindern hier und auch Tatort-Fans. Gerade in dieser Corona-Zeit ist es schön, dass so eine Veranstaltung angeboten wird.“

Plötzlich spitzt Hund Kasimir von Ingolf Christianus die Ohren – ein Hundekumpel kam um die Ecke mit Frauchen Tanja Bienek hinten an der Leine. Doch der Parson Russel Terrier hatte kaum Augen für Kasimir, sondern verfolgte angestrengt die zwei Katzenbabys, die sich unter der Bar samt Riesen-Fernseher amüsierten. „Wollt Ihr vor dem Tatort noch die Tagesschau sehen?“, fragte Veranstalter Jan Kühling in die Runde. Antwort: „Nee, wir wollen keine Corona-Zahlen.“ Aber als die Nachrichten-Sendung dann von den Öffentlich-Rechtlichen lief, verfolgten doch alle interessiert das aktuelle Tagesgeschehen, das Linda Zervakis vortrug.

Wo nachmittags noch die Hühner über den Rasen stolzierten, saßen abends die Tatort-Fans. Quelle: Jeannette Hix

Und dann endlich: 20.15 Uhr! Doch was lief: „Wer weiß denn sowas!“ „Och nee, falscher Sender“, rief Jan Kühling und zappte schnell rüber ins Erste. Und da liefen schon „die Beine des Flüchtenden“ über die Mattscheibe, der Einstieg für den ARD-Krimi. Zwischendurch wurde an Salzstangen geknabbert, am Wein genippt oder ein kühles Blondes gezischt. Auch Lacher gab’s, als Kommissarin Christine Brandner für Falke in der Kneipe vom Cäpt’n eine warme Milche mit Honig bestellte. Und immer noch scheint Florian der Mörder zu sein. Inzwischen in der Knastzelle gelandet und sich vor Angst und Stress die Finger wund knippelnd, sind nur noch seine Schwester Mimi ( Laura Tonke) und Milchtrinker Kommissar Falke von der Unschuld des jungen Mannes überzeugt.

Am 30. August, 20.15 Uhr, passiert bei Kunst& Beeren der nächste Mord

Bis die Kamera plötzlich riesengroß die Augen vom Cäpt’n ( Rainer Bock) zeigt. Auch die Augen von Kommissarin Christine flimmern nun riesig über die Mattscheibe. Und genau wie den Kremmenern Public-Viewing-Tatort-Fans dämmert es auch der Kommissarin. Der Cäpt’n ist der Mörder. „Als ich die Riesen-Augen sah, war mir gleich klar, dass er die Frau ermordet hat“, sagt Sabine Mentel. Veranstalter Jan nach der Sendung: „Na, wer wusste, wer der Mörder ist? Ein Finger ging hoch, der von Tanja Bienek. „Ich – aber ich habe den Film schon mal gesehen“, lacht sie. Am 30. August, startet bei „Kunst& Beeren“ der nächste Freiluft-Tatort. Mal sehen, ob man dann Wetten abschließen kann, wer der Mörder ist.

Von Jeannette Hix