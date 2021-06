Kremmen

Der 24. Juni ist der Stichtag für den letzten Stich – beim Spargel. Die Saison endet. Malte Voigts, der Geschäftsführer des Spargelhofes in Kremmen, äußert sich zur Saison 2021.

Wann genau ist denn Schluss?

Malte Voigts: Am Mittag um 12 Uhr. Dann beginnt gewissermaßen der geordnete Rückzug. Die Leute reisen vom 25. bis 27. Juni ab.

Das war jetzt die zweite Pandemie-Saison.

Und sie hat nach wie vor Auswirkungen auf uns. Es war nicht so einschlagend wie im vergangenen Jahr, wo es darum ging, wie wir unsere Mitarbeiter herbekommen.

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, dass auch die Spargelstecher gut durch die Saison kommen?

Aus Drei-Mann-Zimmer sind Zwei-Mann- oder sogar Einzelzimmer geworden. Wir haben einen zusätzlichen Wohncontainer aufgestellt und eine Wohnung angemietet, um im Coronafall reagieren zu können.

Auf dem Spargelhof gibt es jetzt ein Kinderbecken. Quelle: Robert Tiesler

Gab es denn in der Saison Coronafälle bei Ihnen?

Wir hatten zwei Coronafälle in der Zeit. Wir konnten sie gleich separieren, um eine Ausbreitung zu verhindern. Bei uns haben wir regelmäßig alle Mitarbeiter getestet. Wir haben etwa 25.000 Tests, 20.000 FFP2-Masken und 50.000 OP-Masken gekauft.

Sie wollen auf eine Spargel-Erntemenge von 1000 Tonnen kommen. Haben Sie das geschafft?

Der April und Mai waren sehr kalt und regnerisch, die Ernte hat zwei Wochen später begonnen, so dass wir doch Mühe haben, unser Ziel von 1000 Tonnen zu erreichen. Ich denke mal, dass wir 900 bis 950 Tonnen schaffen werden. Es könnte trotzdem eine auskömmliche Saison sein, auch weil die Preise höher waren als im vergangenen Jahr.

Wie hoch?

Im Vergleich zu 2020 lagen wir 20 bis 30 Cent pro Kilo über den damaligen Preisen.

Malte Voigts mit Spargel. Quelle: promo

Die Leute kaufen trotzdem?

Die Leute sind sehr preisbewusst. Deshalb muss man schauen, wie man damit umgeht. Die Kosten steigen ja nach wie vor, nichts wird günstiger. Löhne, Strom, Wasser – alles, was damit zu tun hat. Unser Augenmerk liegt trotzdem darauf, den Preis stabil zu halten, mit hoher Qualität, weniger Abfall. Wie werden da auch an anderen Schrauben drehen müssen.

950 Tonnen Spargel ernten ist die eine Sache. Wird das alles auch verkauft?

Ja, wir werden alles los. Die Zeit nach Pfingsten mit der Hitze war etwas mühsam, da zogen es die Leute wohl vor, zu grillen.

Wie lange gibt es noch Spargel auf dem Hof?

Unser Restaurant im Zelt hat am Sonntag, 27. Juni, das letzte Mal geöffnet, dann wird es zeitnah abgebaut. Der „Landwirt“ bleibt geöffnet, bis 4. Juli werden wir da wahrscheinlich noch Spargel anbieten können.

Die Zeit, in der die Gastro nur zum Mitnehmen verkaufen durfte, dazu der Drive-in – hat sich das alles eigentlich gelohnt?

Es war kostendeckend. Es war rührend zu sehen, wie sich die Leute überall hingesetzt und die Sonne und das Draußensein genossen haben – und dazu aßen sie den Spargel hier vom Hof. Mit der Öffnung der Gastro haben wir gemerkt, dass die Leute dann wieder Lust hatten, bei uns auch ein frisch gezapftes Bier zu bekommen.

Spargel mit Schnitzel – ist das immer noch die beliebteste Variation?

Ist immer noch der Renner, ja. Inzwischen gibt es auch Spargel mit Pommes Frites, das ist die zweitbeliebteste Variante. Das ist mal durch einen Kundenwunsch entstanden, ich hätte mir Spargel mit Pommes nicht vorstellen können. Aber wenn das nachgefragt wird, bieten wir das auch an.

Als nächstes kommen die Heidelbeeren. Wie weit sind die denn?

Die Beeren sind dran und werden auch schon blau. Ich hoffe, dass wir zwischen dem 1. und 6. Juli mit der Ernte beginnen können. Es ist allerdings schwerer als gedacht, dass sich die Heidelbeere so richtig bei uns durchsetzt. Deshalb überlegen wir auch immer wieder, wie man sie am besten präsentiert, daran müssen wir noch arbeiten. Die Frage ist: Halten die Leute extra dafür an oder ist es sinnvoller, vor einem Markt zu stehen?

Es gibt neuerdings eine Wasserrutsche auf dem Hof.

Ja, eine Wasserrutsche für die älteren Kinder und ein Kinderbecken für die Jüngeren. Im Advent wollen wir dann wieder die Eisbahn aufbauen.

Von Robert Tiesler