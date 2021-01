Kremmen

Das Unternehmen Lidl geht auf die Kremmener Familie Graßmann zu. Wie die MAZ in der vergangenen Woche berichtete, kam es während des Baus des neuen Discounter-Gebäudes an der Ruppiner Straße zu Schäden im Hof und im Haus der dort lebenden Familie.

„ Lidl hat sich bei uns gemeldet“, sagte Beate Graßmann am Donnerstag in einem Gespräch mit der MAZ. „Wir haben ein nettes Gespräch gehabt.“ Sie hatte sich zuvor auch noch einmal per Mail an das Unternehmen gewandt. „Ich habe ihnen unseren Unmut klar gemacht.“ Darauf gab es erst einen Anruf, dann ein Treffen vor Ort. „Wir haben anderthalb Stunden zusammengesessen.“ Wie sie erzählte, habe Lidl eingeräumt, dass nicht alles so gelaufen sei, wie es hätte laufen sollen. „Normalerweise geht ja ein Bauherr, bevor es losgeht, auch auf die Nachbarn zu“, so Beate Graßmann. „Hat hier nicht stattgefunden. Die haben sich gar nicht bei uns gemeldet.“

Aber aus ihrer Sicht hat sich das Blatt nun gewendet. Das Gespräch sei gut verlaufen. In einem weiteren Telefonat seien Termine vereinbart worden, wo sich Handwerker bei der Familie auf dem Hof umsehen sollen, um Schäden zu begutachten und Maßnahmen zu planen.

„Ich bin zuversichtlich, dass das jetzt wirklich Hand und Fuß hat, was sie uns zugesagt haben“, so Beate Graßmann am Donnerstag.

Im Dezember 2020 ist die neu gebaute Lidl-Filiale in Kremmen eröffnet worden. Den Graßmanns wurde der Bau quasi vor die Nase gesetzt. Er steht drei Meter von ihrer Grundstücksfläche entfernt, 63 Meter lang, fünf Meter hoch, plus Höhenunterschied zum eigenen Grundstück. Schauen die Graßmanns aus dem Wohnzimmer-Fester, blicken sie nun auf eine graue Wand. Oft ist es draußen schon am Mittag düster. Während der Bauarbeiten kam es zudem zu verschiedenen Schäden.

