Linumhorst

Mit einer Überraschung endete am Sonnabendabend die ZDF-Krimiserie „Kommissarin Heller“. Die Ermittlerin ist vom Blitz getroffen worden – und ist gestorben. In der Tat war auch vorher schon bekannt, dass es sich um die letzte Folge der erfolgreichen Krimireihe handelte. Was nicht weniger überraschend war: Die allerletzte Szene der Serie spielte in zu Kremmener gehörenden Ort Linumhorst – zumindest wurden diese Szenen dort gedreht, denn eigentlich spielte die Serie in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Auf der Brücke über dem Rhin fand am Ende des 90-minütigen Krimis die kleine Trauerfeier für Winnie Heller statt. Am Ende wurde die Asche der Verstorbenen aus der Urne von der Brücke aus in den Rhin verstreut – quasi die letzte Ruhestätte für die Kommissarin.

Kommissarin Heller (Lisa Wagner) im letzten Krimi der Reihe. Quelle: Hannes Hubach/ZDF/dpa

Über die Impressionen vom Rhin lief dann auch der Abspann. Zuvor gab es bereits eine Szene, in der Winnie Haller – gespielt von Lisa Wagner – ebenfalls schon auf der Linumhorster Brücke zu sehen war. In weiteren Autofahrszenen ist die Linumhorster Straße – die „Allee des Jahres 2011“ – zu sehen.

Gedreht worden sind die Szenen bereits im Herbst 2019. Dazu ist damals wegen der Dreharbeiten auch die Linumhorster Straße gesperrt worden. Bis zur Ausstrahlung dauerte es nun mehr als ein Jahr. 7,86 Millionen Zuschauer sahen den Krimi am Sonnabendabend zur besten Sendezeit im ZDF.

Der Film „Kommissar Heller: Panik“ ist bis 14. Januar 2022 in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Von Robert Tiesler