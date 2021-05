Betrunken war der Fahrer eines Lkw, der am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug in Kremmen von der Nauener Straße abkam und seitlich in den Straßengraben kippte. Feuerwehrleute mussten den Mann aus seiner Fahrerkabine befreien. Auch das Technische Hilfswerk kam zum Unfallort.