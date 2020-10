Löwenberger Land: Wolfsrudel bei Linde gesichtet

Löwenberger Land

Gleich ein ganzes Rudel Wölfe, bestehend aus mindestens sieben Tieren, wurde in einem Wald bei Linde gefilmt. Dass es Wölfe im Landkreis Oberhavel gibt, ist per se nichts Neues. Doch nicht längst alle sehen die Ausbreitung des Wildtieres durchweg positiv. So auch der Wolfskundige Michael Ohletz aus Staffelde, dem die Aufnahmen aus Linde bekannt sind. „Schon im letzten Jahr gab es etwa 1400 Wölfe in Deutschland“, berichtet der 65-Jährige, „ein Großteil davon lebt in den neuen Bundesländern.“ Sie würden in großen Rudeln, bestehend aus den Elterntieren, den Jungtieren aus dem letzten Jahr und den Jungtieren des laufenden Jahres durch die Wälder ziehen – so wie im Video aus Linde zu sehen. „Der Radius ist dabei variabel und schwer einzuschätzen, es kommt da auf das Futterangebot an“, erläutert er weiter.

Mindestens zwei Wolfsrudel in Oberhavel unterwegs

Dabei gebe es einen festen „Rendezvous-Platz“, zu dem die Wölfe immer wieder zurück kehren. Michael Ohletz ist davon überzeugt, dass es mindestens zwei solcher Plätze in der näheren Umgebung gibt. „Einen solchen Platz gibt es im Waldgebiet zwischen Sommerfeld und Teschendorf, einen weiteren zwischen Sommerfeld und Herzberg“, ist sich der Staffelder sicher. Damit würden mindestens zwei Wolfsrudel in diesem Umkreis leben. „Ich habe erst am Freitagmorgen von einem Rudel gehört, welches zwischen Sommerfeld und Rüthnick gesichtet wurde und sich dort seitwärts der Straße bewegte“, berichtet er weiter.

Anzeige

Die Wölfe aus Linde. Quelle: privat

Grundsätzlich begrüße er die Wiederansiedlung des Raubtieres in Deutschland, aber er warnt: „Die Wölfe verzeichnen einen Zuwachs von etwa 40 Prozent jährlich. Die Schäden, die sie verursachen, sind jetzt schon immens.“ Allein in Sommerfeld habe man in diesem Jahr 20 verendete Damwild-Tiere gefunden. „Das ist ein riesiger Verlust“, stellt er klar. Aus den alten Bundesländern gebe es mittlerweile Berichte darüber, dass der Wolf sogar Pferde in sein Beuteschema aufgegriffen hat. „Man kann sich vorstellen, welchen Schaden Wild- und Nutztiere in den nächsten Jahren erleiden werden, wenn der Bestand nicht reguliert wird.“

Keine Gefahr für den Menschen

Ohletz sieht da die Politik in der Pflicht, sagt aber gleichzeitig: „Der Wolf ist natürlich ein Politikum, alle Parteien haben den Wolf auf der Agenda. Deswegen geht dort auch niemand ran.“ Weiterhin macht er deutlich, welchen Nahrungsbedarf ein Wolf eigentlich hat. „Man muss pro Wolf etwa ein Reh pro Wochen rechnen, damit er überleben kann“, erläutert er. Diese Menge an Wildtieren, die dem Wolf damit zum Opfer fallen würden, sei „nicht hinnehmbar“.

Lesen Sie dazu auch: Auf der Koppel der Mutterkuh-Herde von Dennis Falkenberg aus Kremmen wurden Überreste eines Kälbchens gefunden. Ein Gutachter soll nun ermitteln, ob ein Wolf der Übeltäter war.

Eine Gefahr für den Menschen sieht Ohletz allerdings nicht. „Der Wolf ist ein sehr intelligentes Tier, das den Kontakt zum Menschen tunlichst vermeiden wird, auch wenn sie vielleicht nicht sofort die Flucht ergreifen.“ Einen Angriff auf einen Menschen halte er für sehr unwahrscheinlich. Allerdings zeige das Video aus Linde sehr eindrücklich, dass in den Wäldern sehr viel Bewegung stattfindet.

Im Landkreis kam es schon zu mehreren Kontakten mit dem Wolf. So wurde im Juli in Freienhagen ein Kälbchen des Landwirtes Benjamin Wacker gerissen und 300 Meter mitgeschleift. Auch in Grieben, wurden bereits Wölfe gesichtet. Weiterhin wurden dort schon mehrere tote Tiere entdeckt, die offenbar Opfer eines Wolfsrisses wurden.

Von Stefanie Fechner