Ludwigsaue

Ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw Ford ist nach einem missglückten Überholversuch am Freitag um 14 Uhr bei Ludwigsaue mit einem 70-jährigen Radfahrer zusammengestoßen, der ebenfalls auf der Landesstraße 19 in Richtung Rüthnick unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt in das Krankenhaus nach Neuruppin gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Von Bert Wittke