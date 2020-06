Das war ein Gegackere am Sonntagmorgen auf dem Falkenberg-Hof in Flatow: Die drei Gewinner-Familien der MAZ-Frühstücksei-Aktion waren live vor Ort dabei, als sich um Punkt 10 Uhr die Klappen zu den Hühnernestern an den mobilen Ställen öffneten und es darum ging, die noch warmen, frisch gelegten Eier einzusammeln.