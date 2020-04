MAZ-Heldin des Tages: Physiotherapeutin vermisst Kontakt zur Familie

Kremmen

„Wir sind immer noch vor Ort und für unsere Patienten da“, erklärt Josephin Wendicke von der Physiotherapie Beate Pleger aus Kremmen. „Wir befolgen alle Sicherheitsmaßnahmen und fühlen uns in der Praxis sicher“, so die 25-Jährige auf MAZ-Nachfrage. Handschuhe und Mundschutz gehören ebenso zum alltäglichen Repertoire wie Schutzkittel und Schutzbrille.

Sorge um die eigenen Großeltern

„Es ist schon deutlich ruhiger geworden in der Praxis, viele Patienten sind allgemein unsicherer geworden“, beschreibt Jospehin Wendicke die momentane Situation. Seit 2016 arbeitet Wendicke in der Kremmener Physiotherapiepraxis. Von den knapp 20 Mitarbeitern sind einige bereits in Kurzarbeit, dennoch versucht man täglich die anstehenden Termine zu bewerkstelligen. „Wir machen auch immer noch Hausbesuche“, so die 25-Jährige. Persönlich Angst vor dem grassierenden Corona-Virus hat die Physiotherapeutin nicht. „Aber natürlich macht man sich große Sorgen um seine Eltern und um die eigenen Großeltern, die ja vor allem zur Risikogruppe gehören.“

Positives Denken als Hilfsmittel während der Corona-Pandemie

Seit den weitreichenden und umfangreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat sich auch der Tagesablauf von Josephin Wendicke deutlich verändert. „Eigentlich führt mich mein Weg nur noch von zu Hause zur Arbeit und zurück. Manchmal kurz noch einkaufen, aber das war es dann auch. Ich versuche ansonsten alles auf Minimum herunterzufahren.“ Um mit den Verwandten dennoch in Kontakt zu bleiben, nutzt Josephin Wendicke alle vorhandenen technischen Möglichkeiten, wie Skype oder Facetimetelefonie. Die Sehnsucht nach persönlichen Treffen ist aber groß. Allgemein ist aber auch die 25-Jährige besorgt. „Die Verunsicherung ist groß, vor allem weil man nicht weiß, wie es weitergeht und wann die Pandemie überstanden ist.“ Allerdings versucht Josephin Wendicke immer positiv zu denken. „Panik wäre jetzt der schlechteste Ratgeber.“

Von Knut Hagedorn