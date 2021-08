MAZ-Sommerserie: Einen alten Volvo gegen die Schwalbe getauscht

Kremmen

Schon die Geschichte, wie die Schwalbe zu Thomas Schwarz kam, ist besonders. „Vor sieben Jahren tauschte ich meinen alten Volvo gegen diese Schwalbe die in einem grauenvollen Zustand war“, erzählt der 35-Jährige aus Kremmen. Den Volvo stellte er ins Internet. „Er hatte gut 400 000 Kilometer runter. Es hat sich dann jemand gemeldet und mir die Schwalbe im Tausch angeboten.“

Als das gute Stück dann in Kremmen stand,. war klar: Damit muss was passieren. Er hat das Blech sandstrahlen lassen, es wurde am Ende wieder so zusammengeschweißt, dass die Pressnähte nicht zu sehen sind. „Deshalb sieht es jetzt auch so glatt aus“, erzählt er. Die Rahmen sind gepulvert worden. Ecken und Kanten wurden geglättet. Alles in mühevoller Kleinarbeit, wie er berichtet.

Nun ist die Schwalbe havannagrau, eigentlich eine BMW-Farbe, wie Thomas Schwarz sagt. Sie ist leicht tiefergelegt, die Lampe ist gelb, die Trittbretter sind aus Holz. Den Sitz für das DDR-Moped hat er sich von einem Sattler in Berlin-Spandau anfertigen lassen. Auch der Auspuff ist neu. „Wobei alles relativ Originalteile sind“, ergänzt der Kremmener. Die Felgen sind in Rot eloxiert.

Die Schwalbe von Thomas Schwarz aus Kremmen. Quelle: privat

„Drei Jahre haben wir dafür gebraucht“, sagt Thomas Schwarz. Wobei ein Jahr allein für die Blechbearbeitung und das Lackieren drauf gegangen sei. „Das hat ein Kumpel alles nach der Arbeit gemacht.“ Alles immer Stück für Stück. Eine weitere Besonderheit: Der Schlüssel ist ein umgebauter Nuckel – der letzte, den seine heute 7-jährige Tochter benutzte.

Dass er mal so eine Schwalbe haben wollte, sei lange klar gewesen. „Die fand ich schon immer cool“, sagt der Rohrleitungsbauer. „Ich hatte als kleiner Piepel auch schon eine gehabt.“ Optisch erinnerte sie auch heute noch ein bisschen mehr an frühere Zeiten. „Und sie fährt sich besser, man sitzt besser drauf“, erklärt er. Er ist mit der Schwalbe auch hin und wieder unterwegs. „Sonntags hole ich damit gemeinsam mit meiner Tochter die Brötchen“, sagt Thomas Schwarz. Ansonsten nimmt er auch mal an Treffen teil. So war er in der vergangenen Zeit mit dem Moped nach Fehrbellin, Bernau und Paaren im Glien unterwegs. „Alles, was in der Umgebung ist, kann man damit gut erreichen.“ Sie sei gut alltagstauglich, auch wenn im Kreisverkehr schon mal das Nummernschild etwas schleife.

Der Tacho zeigt momentan etwa 5600 Kilometer an – ob das der wahre Wert ist, weiß er nicht. Auf jeden Fall gehört sie zu den älteren Geräten – das Genehmigungsdatum ist aus dem Jahr 1968. „Es ist eine der ersten Schwalben.“

Von Robert Tiesler