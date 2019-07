Kremmen

Der MAZ-Stammtisch gehört zum Programm der Reihe „ MAZ zu Hause in ... Kremmen“, die noch bis 27. Juli in der Oranienburger Ausgabe der MAZ zu finden ist.

Die MAZ lädt Sie ein, dabei zu sein. Was gefällt Ihnen in Kremmen und den Ortsteilen? Was missfällt Ihnen? Wo kann nachgebessert werden? Welche Themen sollten mal angesprochen werden? Am Donnerstag, 18. Juli, beginnt um 19 Uhr der MAZ-Stammtisch im Kremmener Altstadtstübchen in der Ruppiner Straße 2.

Gibt es Dinge in Kremmen oder in den Ortsteilen, die Sie stören? Haben Sie Anregungen oder Vorschläge, was man anders und besser machen könnte? Wünschen Sie sich schon lange etwas, was in Kremmens Ortsteilen fehlt? Oder möchten Sie vielleicht etwas lobend erwähnen oder einem engagierten Nachbarn danke sagen?

Dann kommen Sie zum MAZ-Stammtisch! Wir hören Ihnen aufmerksam zu, schreiben gewissenhaft mit und werden Ihren Wortmeldungen, Kritiken, Ideen und Wünsche gern öffentlich machen. Mit dabei ist der Reporter Robert Tiesler.

Der Eintritt zum Stammtisch ist natürlich frei. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

