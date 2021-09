Kremmen

Mario Bethke bleibt Vorsitzender der CDU in Kremmen. Das ist das Ergebnis der Vorstandswahlen im Ortsverein in der vergangenen Woche. Christoph Grützmacher und Helmut Glanzer sind stellvertretende Vorsitzenden, Erika Hornemann wurde zur Schatzmeisterin gewählt, Lukas Neumann ist Schriftführer, Sebastian Busse ist Mitgliederbeauftragter. Brian Berger, Wenke Berger, Andrea Hornemann, Kay Neumann und Patricia Ehrlich sind im CDU-Ortsverein in Kremmen die Beisitzer.

Für die im November stattfindende Wahl zum Landrat, für die Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse antritt, sicherte der Ortsverein seine Unterstützung zu. Bei der Sitzung auf dem Spargelhof war außerdem der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler zu Gast. Er bedankte sich für die Hilfe vom Ortsverein im momentan laufenden Bundestagswahlkampf.

Von MAZonline