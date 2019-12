Kremmen

Wie seit einigen Jahren üblich, öffnet in Kremmen der Weihnachtsmarkt immer am 4. Advent. Er beginnt um 11 Uhr im Scheunenviertel. An verschiedenen Ständen können die Besucher dann Bratwurst, Glühwein, Waffeln oder andere weihnachtliche Leckereien kaufen. Auch wird wieder der Weihnachtsmann auf seinem Motorrad vorbeischauen und kleine Geschenke bringen.

Um 14 und 15 Uhr werden für Kinder Märchen in der Museumsscheune vorgelesen. Um 14 Uhr spielt außerdem der Posaunenchor Kremmen vor der Tanne im Scheunenviertel. Akkordeonmusik in der Bikerscheune „Um’s Luch“ gibt es ab 15 Uhr. Außerdem gibt es Weihnachtslieder zum Mitsingen. Von 13 bis 16 Uhr können in der „Scheune 29“ Fröbelsterne mit Charlotte und Leon gebastelt werden. Von 13 bis 16 Uhr können Kinder außerdem im Scheunenviertel auf Ponys reiten.

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist die Theateraufführung von Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“. Die Schlossfestspiele Ribbeck gastieren hierfür am Wochenende zwei Mal in der Musikantenscheune. Das Stück beginnt am Sonnabend, 21. Dezember, und am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr in der Musikantenscheune.

„Eine Weihnachtsgeschichte" wird in Kremmen gezeigt. Quelle: Robert Roeske

Die Weihnachtsgeschichte gilt – neben der Geschichte von Jesu Geburt – als die vermutlich meisterzählte Geschichte der Adventszeit. Es geht um den Geizhals Ebenezer Scrooge, der das Weihnachtsfest und alle, die es feiern, verabscheut. Am Vorabend des Weihnachtsfestes wird er jedoch von Geistern heimgesucht. Durch sie entdeckt er seine Menschlichkeit wieder. Er muss sich ändern, bevor es zu spät ist.

Von MAZonline