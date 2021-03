Kremmen

Die beiden sorgen für den guten Ton. Wenn am Dienstagabend in der Kremmener Stadtparkhalle der Bauausschuss zusammenkommt und am Donnerstagabend die Stadtverordneten tagen, dann kümmern sich Frank Liedke und Maurice Müller um die Tontechnik. Darum, dass alle Teilnehmenden Mikrofone haben und gut zu verstehen sind.

Wegen der Pandemie sind die großen politischen Sitzungen in Kremmen vom Rathaussaal in die Stadtparkhalle umzogen. Und damit dort alle gut zu verstehen sind, mussten Mikros her. „Wir haben uns angeboten“, sagt Frank Liedke, der in Kremmen als DJ Smily bekannt ist, und lächelt. „Uns ist die Decke auf den Kopf gefallen.“ In der Coronakrise gibt es für den DJ wenig bis nichts zu tun, und so sieht es auch beim Tontechniker Maurice Müller aus. Deshalb hatten beide beschlossen, sich in dieser Zeit um Projekte zu kümmern, die der Allgemeinheit zugute kommen. Am Anfang sei das noch eine ziemliche Bastelei gewesen.

„In der ersten SVV hier in der Halle ist uns aufgefallen, dass vieles nicht funktioniert hat“, erzählt Maurice Müller. Es fehlten auch Mikros, die Kirchengemeinde hatte da ausgeholfen. Die beiden begannen, sich um die Qualität der Technik zu kümmern. „Schalltechnisch ist es hier eine Herausforderung“, sagt Frank Liedke. „Das hat hier Kathedralcharakter.“ Aber weitere Lautsprecher aufzustellen als die, die schon vorhanden seien, sei zu aufwendig.

Maurice Müller. Quelle: Robert Roeske

An den Sitzungstagen geht es für die beiden gegen 15 Uhr los. Alles wird verkabelt, jedes Mikro wird desinfiziert, bevor es bereitgelegt wird. „Sie müssen eingestellt und ausprobiert werden“, so Frank Liedke. Für die Stadt Kremmen müsse zudem sichergestellt werden, dass ein Sitzungsmitschnitt angefertigt werden könne. „Dafür bringt die Stadt einen Laptop mit, mit der Aufnahme haben wir nichts zu tun.“ Wenn der nichtöffentliche Teil der Sitzungen beginnt, dann müssen auch die beiden Techniker die Halle verlassen. „Da hoffen wir dann, dass die Technik in der Zeit auch ohne uns funktioniert.“

Im vergangenen Jahr haben sich die beiden ein neues Digitalpult geleistet. „Es hat 32 Kanäle, damit arbeiten wir bei den großen Versammlungen.“ Die Kanäle bedeuten, dass jedes Mikro seinen eigenen Eingang, also Kanal, bekommen. „Das Digitalpult haben wir aber auch in der Hoffnung angeschafft, dass es irgendwann mal wieder richtig losgeht“, sagt Maurice Müller. Der 26-Jährige lebt in Flatow. „Am Anfang hatten wir noch ein paar Schwierigkeiten, aber jetzt läuft es eigentlich.“ Frank Liedke (54) ergänzt: „Manchmal schleichen sich Schusseligkeitsfehler ein.“ Anfangs sei es für die Teilnehmenden der Sitzungen eine Übungssache gewesen, inzwischen kommen die meisten sehr gut mit den Mikros klar. „Nur bei manchen ist es schwierig, die halten das Mikro wie ein Eis“, erzählt Frank Liedke, und beiden müssen lachen.

Frank Liedke, alias DJ Smily. Quelle: Robert Roeske

Nach den Sitzungen brauchen sie eine gute Stunde für den Abbau der Tontechnik. „Vor allem die teuren Sachen kommen weg, die Mikros werden wieder desinfiziert.“ Am Wochenende treffen sich die beiden hin und wieder in der Halle, um an der Technik zu basteln.

Eigentlich ist Maurice Müller Elektriker. Nebenher kümmert er sich um die Veranstaltungstechnik, so sorgt er beim Fußballverein für die Beschallung, und in Hennigsdorf kümmert er sich normalerweise um die jährliche Silvesterveranstaltung. „Wir sprechen uns über Anschaffungen ab“, erzählt Frank Liedke, der sich ebenfalls nebenher um Technik bei Events kümmert, aber auch als DJ arbeitet. „Einer kauft das eine, der andere was anderes, wir ergänzen uns da.“

Arbeitet an der Technik: Frank Liedke. Quelle: Robert Roeske

Sie vermissen diese großen Events. „Wir haben beide unser wirtschaftliches Auskommen, darum geht es uns nicht“, sagt der Kremmener. „Uns fehlen die vielen Veranstaltungen, die ausfallen, an denen wir nicht teilhaben können.“

Von Robert Tiesler