Kremmen

Die Band „ Maxi“ aus Schwante gibt am Sonnabend, 19. Oktober, ein Konzert in Kremmen. Es beginnt um 19.30 Uhr im Theater „Tiefste Provinz“ im Scheunenweg 11.

Hinter „ Maxi“ verbirgt sich die Sängerin Maxi Ulrich, der Schlagzeuger Robert Hörster und der Gitarrist Oliver Dolgener. Gemeinsam proben sie regelmäßig bei Maxi zu hause in Schwante. Seit dem Sommer 2014 spielen sie in dieser Konstellation. Anlass war ein Konzert im Hennigsdorfer Stadtklubhaus, zu dem diverse ehemalige Musikschüler zusammenkamen. Maxi und Robert kennen sich schon sehr lange den Unterricht in der Musikschule Hennigsdorf, Robert und Oliver machen auch schon sehr lange gemeinsam Musik. „Wir haben dann lange überlegt, was wir überhaupt machen wollen“, erzählte Maxi Ulrich in einem MAZ-Interview vor zwei Jahren. Angefangen hat alles ausschließlich mit Coversongs, sowohl Ruhiges als auch Schnelleres. Inzwischen spielt „ Maxi“ auch eigene Songs.

Die Musik ist ihr Hobby, alle drei gehen ansonsten anderen Dingen nach. So ist Maxi beispielsweise Atem-Sprech-Stimm-Lehrerin. Das gemeinsame Musizieren nehmen sie als Ausgleich vom mitunter stressigen Alltag, sagen sie. Als Band treten sie auf Stadt- und Dorffesten auf, kürzlich auf der Biermeile in Berlin. Auch in Schwante gab sie auf dem Dorfanger schon ein Konzert.

In Kremmen wollen sie Lieder spielen, die zum Mitsingen, Tanzen oder einfach mal zum Zuhören und Träumen einladen. Der Eintritt kostet 16 Euro. Tickets für das Konzert gibt es auch noch an der Abendkasse.

Von MAZonline