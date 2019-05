Kremmen

In der Kremmener Stadtverwaltung ist ein Zuwendungsbescheid für den Jugendclub eingetroffen. Das teilte Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Mittwoch mit. Die Fördersumme beträgt 86.253,31 Euro und wird im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin finanziert.

„Mit Hilfe der Fördermittel wird der Kremmener Jugendclub auf Vordermann gebracht“, sagt Sebastian Busse. Folgende Arbeiten werden durchgeführt: Außenhülle werde neu gestaltet. Dazu gehören die Dacherneuerung, einschließlich der Erneuerung der Deckendämmung. Außerdem der Austausch von Fenster und Türen und ein teilweiser Fassadenanstrich und Fassadendämmung.

Auch die Außenanlagen können neu gestaltet werden. Es komme ein neuer Gehweg, eine Rampe für den barrierefreien Zugang, die Einfriedung des Müllplatzes und die Neugestaltung des Fahrradparkplatzes. Zudem soll ein Hausaufgabenzimmer eingerichtet werden.

Baubeginn werde noch in diesem Jahr sein, teilt der Bürgermeister mit.

Von MAZonline