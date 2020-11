Kremmen

Die Probleme, die die Kremmener melden, sind vielfältig. Zum Beispiel in der Schwedengasse: Da stehen jeden Abend mittlerweile 2 Autos mit rumänischem Kennzeichen, der Gehweg sei komplett zu , und auch die Mindestbreite der Straße werde nicht eingehalten. Oder eine defekte Laterne mit der Nummer 6001-002. Oder in Hohenbruch, der Gehweg an der Kreuzung Am hohen Bruch/Am Sportplatz, der durch Bewuchs kaum noch nutzbar sei.

Das sind nur drei Einträge von derzeit 94 Hinweisen, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kremmen auf dem Internetportal „Maerker Brandenburg“ der Kremmener Stadtverwaltung mitgeteilt haben. Die Seite ist eine Einrichtung des Landes Brandenburg, auf der Ordnungsbehörden der Kommunen auf drohende oder bereits eingetretene Infrastrukturprobleme hingewiesen werden können.

Aber was passiert, wenn man ein Kremmener Problem im „Maerker“ eingibt? Doris Sievert aus dem Sekretariat des Bürgermeisters Sebastian Busse ist die erste, die einen Blick auf die eingegangenen Hinweise hat. „Ich habe das anfangs noch selbst gemacht“, erzählt der Verwaltungschef. Das sei dann aber ein wenig viel geworden. Seitdem laufe das über sein Sekretariat. Doris Sievert sieht sich an, was gemeldet worden ist und entscheidet auch, ob der Hinweis dann öffentlich einsehbar ist. Sie leitet den Hinweis dann auch an die jeweilige Fachstelle weiter.

Das ist dann auch im „Maerker“ zu sehen. Bei den parkenden Autos in der Schwedengasse – die Meldung ist vom 8. November – steht drunter: „Vielen Dank für Ihren Hinweis. Der Sachverhalt wurde an den zuständigen Fachbereich zur Prüfung und Bearbeitung weitergeleitet. Ihre Maerker-Redaktion der Stadt Kremmen.“ Die Ampel steht auf Gelb –bedeutet: in Bearbeitung. Ist das Problem gelöst, dann wird die Ampel an dieser Stelle auf Grün gestellt.

Weitergeleitet worden ist auch die Nachricht, dass in der Linumhorster Straße ein Alleebaum auf privates Land gefallen ist. Eine andere Meldung lautet, dass in Staffelde im Lindenweg auf dem Gras ein ungesicherter Haufen von Metallschrott und alten Zäunen liege. „Mittlerweile schon teilweise mit Laub bedeckt. Gefahr für Mensch und Tier, sich zu verletzen“, heißt es weiter. Gemeldet worden ist auch, dass am Luchweg in Richtung Moorhof ein Telefonmast in starker Schieflage sei und drohe umzustürzen. Oder Beobachtungen wie diese: „An der Mühle/Ecke An der Ziegelei ist ein Lkw voll beladen durch die Rigole gefahren. Er hat dabei den Gasanschlusskasten beiseite gedrückt und die Rigole beschädigt. Der Lkw lud anschließend Material auf der Baustelle an der Ecke ab und fuhr los.“

„Ich finde das einfach nur positiv“, sagt Bürgermeister Sebastian Busse. „Wir können ja nicht überall unterwegs sein.“ Stattdessen würden die Leute Probleme sehen und die Information auf diesem Weg zur Stadtverwaltung schicken. „Wir können aber nicht alles gleich erledigen, aber wir geben das weiter an den Wirtschaftshof oder die entsprechende Wartungsfirma.“

Oft gehe es um Müll, der irgendwo rumliegt oder auch um defekte Straßenbeleuchtungen. „Das Altstadtpflaster ist auch oft ein Problem“, so der Bürgermeister weiter. „Das System ist super gut vernetzt.“ Landkreis, Busgesellschaft und viele andere Einrichtungen seien beteiligt. „Wir müssen darauf hoffen, dass die anderen Behörden das auch ernstnehmen. Wir fragen auch mal nach, wenn etwas nicht erledigt ist.“

Nicht alle Meldungen würden freigegeben werden, so dass alle Nutzer der Seite sie lesen können. „Dabei handelt es sich zum Beispiel um Beschimpfungen“, sagt Sebastian Busse. Oder Probleme mit den Nachbarn, die dann schon aus Datenschutzgründen nicht freigeschaltet werden könnten. „Aber das kommt nicht oft vor. Am Anfang haben Jugendliche auch schon mal Streiche damit gespielt.“ Seit zwei Jahren nutzt die Stadt Kremmen das Maerker-Portal des Landes Brandenburg. „Ich finde das eine wunderbare Sache. Es ist gut, dass so was von der Landesregierung ins Leben gerufen wurde und finanziert wird.“ Kremmen müsse dafür keinen Mitgliedsbeitrag zahlen.

Und wie ist der Bearbeitungsstand? Gerade bei den meisten neuen Hinweisen steht die Ampel noch auf Gelb, einige sind auf „Grün-Gelb“ geschaltet, was wohl bedeutet, dass das Problem weitergegeben worden sei und gelöst werde. Bei den meisten älteren Nachrichten steht die Ampel auf Grün. Unter jedem Hinweis der Bürger ist vermerkt, was damit geschieht – allerdings wäre sicherlich hier und da eine Art Update ganz hilfreich, um eventuelle Fortschritte zu signalisieren.

Nicht alle Kommunen in Oberhavel nutzen das Maerker-Portal. Neben Kremmen dabei sind Birkenwerder, Fürstenberg, Glienicke, Gransee, Hohen Neuendorf, das Löwenberger Land, Mühlenbecker Land, Oranienburg und Velten.

Für Kremmen lautet die Internetadresse: maerker.brandenburg.de/bb/ kremmen.

Von Robert Tiesler