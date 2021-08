Millioneninvestition in Staffelde geplant

Oberhavel / Kremmen

Der Brandenburger Wirtschaft geht es gut. Punkt. Peter Heydenbluth, der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam, erntete am Donnerstagabend für diesen Satz zustimmendes Nicken der anwesenden Oberhaveler IHK-Mitglieder. Rund 80 von ihnen waren zum Netzwerktreffen auf dem Spargelhof in Kremmen gekommen. Mehr konnten unter den aktuellen Bedingungen nicht eingeladen werden, hatte zuvor der Leiter des Oberhavaler Regionalcenter der IHK, Christian Streege, erklärt. Nach den vergangenen 15, 16 Monaten ohne Treffen und ohne Kontakt untereinander sei zuletzt die Zahl der Anfragen nach einer solchen Möglichkeit stark gestiegen, so Heydenbluth weiter. „Und für diesen Austausch, dafür sind wir heute hier“, bekräftigte Heydenbluth.

Hilfe für einzelne Branchen nötig

Der positiven Gesamtbilanz zum Trotz gebe es im Land und auch im Kreis einige Branchen, die Unterstützung bräuchten, um wieder durchstarten zu können. Konkrete Beispiele nannte der Präsident hier jedoch nicht. Um diese Zweige wieder in Gang zu bringen, würde auch die Unterstützung der Politik gebraucht. „Das sichert Arbeitsplätze und vor allem auch Ausbildungsplätze“.

Auch die Vertreter der Politik ließen sich in Kremmen blicken. Quelle: Enrico Kugler

Während die Mehrzahl der IHK-Mitglieder und ihre Unternehmen im Großen und Ganzen also unbeschadet durch die Pandemie und ihre Einschränkungen gekommen sind – „manche stehen sogar besser da als vor Corona“ – sei man an anderen Stellen bisher nicht weite gekommen. Hier nannte er ausdrücklich den Ausbau der Bundesstraße 96 und die Veltener S-Bahn-Verlängerung. „Da haben wir noch nicht viel erreicht und auch das muss man so sagen“, so Heydenbluth. Was aber nicht bedeuten soll, dass man nicht weiter am Ball bleiben und für diese Projekte etwas tun will. „Wir bleiben dran und kämpfen für die Region“, betonte er.

Gute Kontakte zur Politik

Vor allem hierfür brauche es jedoch Verbündete in der Politik. Und die habe man glücklicherweise. Ausdrücklich lobte Peter Heydenbluth den Kontakt in die Potsdamer Staatskanzlei und auch zu Abgeordneten wie Uwe Feiler (CDU), der sich die Nöte und Sorgen „der ansässigen Unternehmen angehört und mit nach Berlin genommen hat“.

Oberhavels Arbeitslosenquote auf Vor-Corona-Niveau

Die Zahlen, bestätigte Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD), würden die Aussage von Peter Heydenbluth bestätigen. Aktuell betrage die Arbeitslosenquote zwischen Glienicke und Fürstenberg 5,1 Prozent, was Vor-Corona-Niveau sei. „Dass wir in Oberhavel die Menschen in Arbeit halten konnten und können, dafür kann man schon Danke an die Wirtschaft sagen“, so Weskamp. Denn die sei hauptsächlich dafür zuständig, den Slogan „Mach es in Brandenburg“ umzusetzen. Die Politik könne nur die Rahmenbedingungen schaffen.

Roter Netto will in Staffelde bauen

Und die scheinen zu stimmen, wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) noch erläuterte. Im Stadtteil Staffelde stehe in den kommenden Jahren eine große Investition bevor. „Der rote Netto wird rund 90 Millionen Euro in die Hand nehmen und dafür ein Zentrallager errichten“, sagte Busse. Die Pläne seien so angelegt, dass es bis 2025 stehen wird. Von hier werden dann die Filialen der Supermarktkette beliefert und das sorgt auch für neue Arbeitsplätze in der Region.

Bekräftigt wurde außerdem die Forderung der IHK an die Politik, dass es keinen erneuten Lockdown geben wird.

Von Björn Bethe