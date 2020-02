Kremmen

Mit ihrem VW kam am Dienstagabend (11. Februar) gegen 23 Uhr eine 32-jährige Frau aus Oberhavel von der Berliner Chaussee in Amalienfelde nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich in der Folge mehrfach, wobei die Frau sich verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie ein erster Atemalkoholtest vor Ort zeigte, stand die 32-jährige unter dem Einfluss von Alkohol. 1,06 Promille zeigte das Testgerät an. Die Beamten stellten den Führerschein der Oberhavelerin sicher und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 9000 Euro beziffert.

Von MAZonline